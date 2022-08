Lyon vient difficilement à bout d'Auxerre

Malgré une bonne première période, Lyon s'est encore une fois compliqué la tâche en relançant l'AJ Auxerre en fin de match. Les Gones enchaînent finalement une septième victoire à domicile et sont provisoirement leaders de Ligue 1. Mais cette prestation cache encore des inquiétudes dans le jeu.

45 première minutes à sens unique

Riou - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Faivre (Tolisso, 69e) - Tetê (Cherki, 69e), Lacazette (Dembélé, 86e), Toko Ekambi (Barcola, 85e). Entraîneur : Peter Bosz.



Costil - Pereira, Jubal, Coeff, Mensah - Touré, M'Changama (Sakhi, 62e), Raveloson (Autret, 77e) - Sinayoko (Hein, 62e), Da Costa (Dugimont, 78e), Ruiz-Atil (Perrin, 62e). Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

Et ça fait donc dix points sur douze pour les Lyonnais qui profitent bien d'un calendrier à leur portée en ce début de saison. D'abord plus inspirés que dimanche dernier à Reims en dominant largement la première période, les Gones se sont tiré une balle dans le pied en laissant les Auxerrois revenir dans le match. Heureusement pour eux, le but de Toko Ekambi, bien plus convaincant qu'à Delaune, leur a permis de gratter les trois points dans la douleur. Si l'OL est dans les clous mathématiquement, dans le jeu et la constance, c'est une autre histoire.Les Auxerrois sont, certes, les premiers à se signaler avec une frappe trop croisée de Sinayoko (3), mais les Icaunais ne voient presque plus le cuir de toute la première période. À la pause, les Lyonnais comptent 71% de possession et ont assiégé la surface bourguignonne. Très décevant dimanche dernier à Reims, Toko Ekambi se montre bien plus inspiré. Le Camerounais se distingue avec une double feinte de frappe sur Pereira qui se retrouve sur les fesses. Il s’ouvre ainsi le chemin du but, mais frappe en plein sur Costil (10). Mais celui qui gardait les buts bordelais la saison passée est dans la lignée de son match contre Strasbourg. Il sauve encore ses partenaires en repoussant avec un peu de réussite une frappe soudaine de Lacazette après un cafouillage. Dans la foulée, Caqueret envoie une lourde demi-volée depuis l’extérieur de la surface et force le portier bourguignon à user de ses poings pour donner de l'air à sa défense (17). Quand ce n'est pas Costil, c'est Coeff qui préserve leen repoussant sur sa ligne un délicat ballon piqué par Lacazette après un joli mouvement dans la surface (22).Le cadenas finit par céder quand Taglifiaco adresse un magnifique ballon vers Toko Ekambi, lequel prend son couloir et centre à ras de terre. Le ballon s’échappe jusqu’au second poteau où Tetê attendait la galette pour inscrire son quatrième but de la saison. Les Gones continuent de monopoliser le ballon, mais ne se montrent plus dangereux jusqu'à la pause. La douche froide aurait très vite pu tomber sur le Groupama Stadium si Da Costa n'avait pas gâché une superbe passe de M'Changama en ratant son contrôle. Riou a alors tout le loisir de remporter son face-à-face (46). Le rythme retombe, et les Rhodaniens arrêtent d'attaquer. Il n'y a que Toko Ekambi, qui montre qu'il a bien pris l'ascendant psychologique et footballistique sur Pereira en l'effaçant de nouveau, qui inquiète Costil (57).Mais les locaux commencent à retomber dans leurs travers au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Des ballons rendus trop vite, des errances défensives, l'intensité du pressing qui fond à vue d'œil... Lyon semble vouloir s'offrir une fin de match galère. Toko Ekambi, encore lui, a l'idée loufoque de vouloir se la faciliter en reprenant joliment du pied droit un corner botté par Cherki, tout juste entré. Mais l'OL ne renonce pas à vouloir remettre l'AJA en jeu. Les dix joueurs de champ lyonnais montent sur un corner et laissent Perrin s'échapper tout seul en contre. Le joueur formé à Lyon transmet à Autret qui n'a plus qu'à ajuster Riou pour relancer la fin de rencontre. Perrin réalise ensuite un superbe enchaînement, mais Riou est décisif et préserve définitivement ce succès (90). L'essentiel est là, et l'AJA repart - logiquement - bredouille, mais non sans avoir montré que son apprentissage de la Ligue 1 est loin d'être ridicule. Prochain Olympique sur la liste, celui de Marseille ce samedi à l'Abbé-Deschamps.