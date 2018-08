Lyon vient à bout de Benfica

89

Benfica (4-1-4-1) : Vlachodimos - Almeida, Dias (Conti, 46e), Jardel (Samaris, 86e), Grimaldo (Ribeiro, 85e) - Fejsa (Semedo, 71e) - Salvio (Jonas, 71e), Fernandes (Lema, 85e), Pizzi (Rafa, 71e), Cervi (Zivkovic, 46e) - Ferreyra (Castillo, 46e). Entraîneur : Rui Vitoria.

Lyon (4-3-3) : Gorgelin - Tete (Dubois, 66e), Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ndombele (Diop, 66e), Aouar (Ferri, 75e) - Traoré (Rafael, 87e), Mariano (Terrier, 66e), Depay (Cornet, 74e (Martins Pereira, 94e)). Entraîneur : Bruno Genesio.

SO

C'est ce qu'on appelle une bonne entrée en matière.Dominé dans le jeu, l'Olympique Lyonnais s'est, en revanche, montré très efficace pour remporter son premier match dans cet International Champions Cup au Stade de l'Algarve, à Faro dans le Sud du Portugal, face au Benfica Lisbonne (2-3).Pourtant, ce sont les Portugais qui se sont montrés les premiers dangereux par l'intermédiaire de Salvio qui voit sa frappe rebondir sur le poteau de Mathieu Gorgelin (26). Un poteau gauche qui se montre à nouveau fidèle quelques minutes plus tard pour repousser la tentative d' André Almeida (38). Touché, mais pas coulé, l'Olympique Lyonnais réagit parfaitement en ouvrant le score sur un coup de casque de Marcelo (40), tandis que Bertrand Traoré se joue de Grimaldo d'un crochet destructeur, avant de doubler la marque juste avant la pause (45).Le Benfica Lisbonne a beau sortir quelques joueurs à la pause, dont le défenseur central que lorgne Jean-Michel Aulas , Rúben Dias, le club portugais continue de dominer les débats. Et c'est à nouveau le poteau gauche de Gorgelin qui se montre impérial sur une frappe de Pizzi (47). Visiblement pas aussi efficace que celle de DD, la chance à MG va finir par s'envoler et laisser Pizzi réduire la marque (59), avant que Marcelo ne tacle le ballon dans ses propres filets (64). Le rythme se réduit alors légèrement, les changements s'enchaînent et alors que la séance de tirs au but se rapproche, Martin Terrier sort de son trou pour reprendre un centre de Maxwell Cornet et offrir la victoire à l'OL (83).Encore une victoire face à l'Inter et Chelsea et l'International Champions Cup est à eux.