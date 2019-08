Lyon, trop beau trop tôt ?

Victorieux lors des deux premières journées de Ligue 1, l'Olympique lyonnais version Sylvinho régale ses supporters et les amoureux du ballon rond. Sauf que l'OL a prouvé ces dernières années qu'il n'est jamais très bon de s'enflammer avec cette équipe.

C’est bien connu : tout va très vite dans le football. Très très vite même. Et l’Olympique lyonnais en est le parfait exemple. Défaits par Dijon au Groupama Stadium le 6 avril dernier (1-3), les Lyonnais avaient dû essuyer des sifflets et quelques banderoles sympathiques comme «» . Le divorce entre les supporters et les joueurs semblait alors acté. Du haut de sa tribune présidentielle, Jean-Michel Aulas n’avait pas aimé le spectacle proposé par ses supporters et l’avait fait savoir au micro de beIN Sports : «Craignant que le divorce ne devienne irréparable et visiblement pas rancunier pour un sou, JMA a alors offert le plus beau des cadeaux à ses supporters quelques semaines plus tard : l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif. Mais aussi le remplacement de Bruno Genesio par Sylvinho. Deux choix qui ont permis au président de l’Olympique lyonnais de se remettre les supporters dans la poche. Sauf que les premiers matchs prouvent que cela a surtout permis à l’OL de rejouer au football et de prétendre à aller chercher un titre en fin de saison.C’est un doux euphémisme de dire que l’Olympique lyonnais 2019-2020 n’a rien à voir avec celui de l'exercice précédent. Et cela ne tient pas uniquement aux arrivées de Thiago Mendes, Joachim Andersen, Youssouf Koné ou encore Jean Lucas, aussi bons soient-ils. Ni même aux départs de Tanguy Ndombele, Nabil Fekir, Ferland Mendy ou Jérémy Morel. Non, le côté sexy de l'OL est en grande partie dû aux performances des « anciens » qui ont visiblement décidé de se remettre à jouer au football. À l’image de Lucas Tousart, impeccable dans son rôle de sentinelle, d'Houssem Aouar qui semble avoir retrouvé sa magie, de Memphis Depay qui a trouvé la régularité et l’envie de jouer et Moussa Dembélé qui est devenu une machine à tuer. Ajoutez à cela une équipe qui défend ensemble et des joueurs qui courent dans tous les sens pendant 90 minutes et vous comprendrez pourquoi l’OL a commencé sa saison par une jolie victoire 3-0 sur la pelouse de Monaco et un violent 6-0 infligé à Angers. La question est la suivante : les joueurs avaient-ils seulement besoin d’un coup de pied au cul ou Sylvinho a su trouver les mots et la tactique pour les réveiller ?Memphis Depay a avancé un début d’explication dans les colonnes deavant le lancement de la saison : «» Et ce n’est pas Stéphane Moulin qui va contredire le rappeur néerlandais : «De là à parier un PEL sur le fait que l’OL va mettre fin à sept ans de disette au niveau des trophées ? Peut-être pas. Déjà parce que même si le PSG ronronne en ce début de saison, les Parisiens comptent bien faire le grand chelem cette année après avoir abandonné les deux coupes la saison dernière. Mais aussi car l’Olympique lyonnais n’a pas rayonné durant les matchs de préparation. Loin de là même, avec des défaites face au Servette FC, le Genoa ou encore Bournemouth. Des matchs déjà oubliés par le début de saison des Lyonnais. Et alors que l’OL peut rester sur le trône de Ligue 1 en cas de succès à Montpellier, Sylvinho a préféré jouer la carte de la modestie après le succès face à Angers : «Le technicien brésilien l’a très vite compris : à Lyon plus qu’ailleurs peut-être des jolies performances peuvent très vite être ternies par des défaites face à Dijon, Reims ou encore Metz. C’est en tout cas le quotidien des supporters lyonnais depuis quelques années maintenant. Des supporters qui savent plus que quiconque qu’il n’est jamais bon de s’enflammer trop rapidement avec leur club. Et que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre. Comme s'il semblait inévitable que l’OL allait finir par déchanter. À moins que ce fameux choc psychologique ne dure toute la saison.