Lyon touche Dubois

Après avoir recruté Léo Dubois libre de tout contrat, l'Olympique Lyonnais compte bien faire de l'ancien capitaine de Nantes son latéral titulaire sur le côté droit. Malgré une concurrence exacerbée.

Concurrence et polyvalence

Les faveurs de Génésio

Par Florian Manceau

Propos d'ES recueillis par FM

C'était le 19 mai 2018, date de la dernière journée de la saison de Ligue 1. Date, aussi, de la dernière partie de Léo Dubois avec son Nantes formateur. Lors de l'entrée des deux équipes sur la pelouse de la Beaujoire, le capitaine des Canaris se fait siffler. Huer, même, par des supporters qui l'ont applaudi pendant trois ans et demi et qui scandent finalement son nom une demi-heure plus tard après que l'enfant du club ait inscrit le seul but du match contre Strasbourg. Le seul et l'ultime, puisque le latéral a décidé depuis belle lurette (décembre, précisément) de quitter sa maison pour l'Olympique Lyonnais sans indemnité de transfert, son contrat arrivant à terme en juin. Voilà la raison du courroux des fans.Sévère pour un joueur qui a toujours défendu le maillot jaune et vert avec professionnalisme et détermination depuis 2014 (2008 si on prend en compte les catégories junior) ? «, considère Emiliano Sala, son partenaire pendant trois saisons.» Autrement dit, son ancien coéquipier avait certainement de bonnes raisons de s'envoler pour uneun peu plus huppée, ses relations avec son ex-président Waldemar Kita n'étant notamment pas les meilleurs qui soient.Dans l'histoire, c'est donc Lyon qui fait la bonne affaire. En récupérant un jeune (23 piges) arrière droit de qualité pour zéro euro, les Gones peuvent sourire. Surtout que sa première apparition avec les Rhodaniens incitent à l'optimiste - au contraire de sa pré-saison - : titularisé d'entrée lors de la victoire devant Amiens (2-0), Dubois a laissé apparaitre le profil offensif-défensif complet qu'il détient (deux frappes, autant de tacles, 88% de passes réussies...). Ce qui ne lui sera pas de trop s'il veut conserver son couloir, même s'il peut largement mieux faire. Car face à lui se dressent deux concurrents de niveau honorable : Rafael, dont le départ était quasiment acté mais qui n'a finalement pas rejoint Beşiktaş, et Kenny Tete, pas parti non plus.Si le premier n'a plus qu'un an de contrat et ne devrait pas être prolongé, le deuxième (22 ans) promet une rude bataille sur le long terme. La seule recrue estivale de l'OL à ce jour (Martin Terrier était officiellement prêté ces derniers mois) se rassure par... sa polyvalence, comme il l'a noté face à la presse : «Bruno Génésio, lui, a déjà affirmé que trois arrières droits dans un effectif, c'était «» . Mais l'entraîneur français semble parti pour faire confiance à son compatriote puisqu'il l'a préféré au Néerlandais Tete lors de la première journée de championnat 2018-2019. Et la greffe semble prendre parfaitement. «» , s'est ainsi réjoui Dubois, qui répète vouloir «» , au micro d'OL TV.» , a encore souligné celui qui reste constamment droit dans ses bottes et qui ne lâche jamais un mot plus haut que l'autre quand il s'agit de s'épandre sur sa situation actuelle ou passée. Comme si sa sérénité lui assurait un présent confortable et un avenir radieux. Quelqu'un pour le stopper ?