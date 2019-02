Lyon tord le cou à Guingamp et à l'histoire

Un but d'entrée, un autre au retour des vestiaires : mieux entré dans chacune des périodes, Lyon a logiquement dominé Guingamp (1-2) grâce à des buts de Dembélé et Cornet. Première équipe à s'imposer en Coupe de France au Roudourou depuis 1994, l'OL recevra Caen en quarts de finale.

En retard Guingamp

Mendy, trop tard

Guingamp (4-3-3) : Johnsson - Larsson, Sorbon, Eboa Eboa, Rebocho - Didot (Coco, 73e), Ndong, Deaux - Rodelin (Thuram, 56e), Roux (Mendy, 56e), Benezet. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Mendy (Marçal, 81e) - Tousart, Ndombele - Cornet, Fekir (Diop, 71e), Terrier - Dembélé (Traoré, 78e). Entraîneur : Pep Génésio.

Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est un temps que Mendy, Ndombele, Cornet, Terrier, Dembélé, bref, qu'une grosse partie de l'effectif lyonnais n'a pas connu. Il faut en effet retourner 25 ans en arrière pour retrouver trace d'une défaite de Guingamp au Roudourou en Coupe de France . C'était en 1994, et une élimination face au PSG de George Weah . Un quart de siècle d'invincibilité balayé en quelques minutes - sept en première mi-temps, quatre en deuxième - par l'OL, toujours en lice pour remporter un trophée cette saison. Nice , et surtout Paris et Monaco . Si leur élimination à la maison contre Strasbourg en Coupe de la Ligue (1-2, 8de finale) ne suffisait pas aux Lyonnais, le tableau de chasse guingampais en coupe cette saison avait de quoi les inciter à la prudence. Mais des onze bonshommes qui ont retourné Monaco en demi-finales de la Coupe de la Ligue la semaine dernière, Jocelyn Gourvennec n'en reconduit que quatre pour défier les Gones (Johnsson, Eboa Eboa, Rebocho et Ndong). Privé de match le week-end dernier, cet En Avant remanié et en manque de rythme met une dizaine de minutes à entrer dans la partie. Il n'en faut pas plus à Moussa Dembélé pour concrétiser la bonne entame lyonnaise et confirmer sa grosse forme du moment en inscrivant, du gauche, son cinquième pion en six matchs sur une superbe ouverture de Marcelo (0-1, 7).Un but en forme de réveil-matin pour les Bretons, beaucoup plus entreprenants par la suite. Mais incapables de cadrer, que ce soit par Didot (13), Benezet, relancé par Gourvennec (16, 20) ou Rodelin (23). Dans le sillage de Fekir, très en jambes, l'OL reprend progressivement le contrôle des opérations. Après un coup-franc de Terrier juste au-dessus (25) et des tentatives coup sur coup de Ndombele et Cornet tranquillement cueillies par Johnsson (36), le capitaine lyonnais passe en mode cassage de reins et affole plusieurs fois l'arrière-garde guingampaise. Mais il se heurte aux mains fermes du portier danois, qui détourne deux de ses tirs dont un sur le poteau (38, 40). Avant de se voir refuser un but pour hors-jeu (43).À la pause, les Gones demeurent donc à portée de fusil des Costarmoricains. Ils ne le restent que quatre petites minutes. Le temps pour Maxwel Cornet de couper un centre de la gauche de Mendy, auteur d'un dédoublement à montrer dans toutes les bonnes écoles (0-2, 49). Les entrées conjuguées de Mendy et Thuram redonnent quelques couleurs à l'EAG : le premier permet aux Costarmoricains de cadrer enfin une frappe, quand le second se voit enlever un but par Tete (66). Mais c'est encore trop peu pour réchauffer Lopes, qui tape donc la pose sur un centre fuyant de Rebocho (69) et sur un coup-franc complètement hors cadre de Didot (72).Décidément jamais très à l'aise lorsqu'il s'agit de gérer un avantage, Lyon voit Ndombele manquer une balle de 3-0 (73) et lève progressivement le pied. Jusqu'à concéder la réduction du score, œuvre d'un Mendy servi devant le but par Sorbon (1-2, 88). Mais il est trop tard pour Guingamp , qui a donc désormais 17 finales - une en Coupe de la Ligue, seize en Ligue 1 - pour sauver sa saison. Dont une, la semaine prochaine, sur la pelouse de l'OL. Un OL qui peut toujours rêver d'accrocher son premier trophée depuis 2012. C'était en Coupe de France , déjà. Une quête qui passera, en quarts de finale, par la réception de Caen