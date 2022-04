Lyon terrasse Montpellier

Olympique lyonnais (4-3-3) : Pollersbeck - Gusto, Da Silva (Boateng, 36e), Lukeba, Henrique - Mendes, Paquetá (Reine-Adélaïde, 85e), Aouar - Tetê (Barcola, 64e), Dembélé, Toko Ekambi. Entraîneur : Peter Bosz.



Omlin - Souquet (Gioacchini, 85e), Oyongo (Esteve, 76e), Sakho, Cozza - Ferri, Chotard (Leroy, 75e) - Cabella (Mollet, 75e), Savanier, Wahi - Germain (Mavididi, 66e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

ALERTE ! L'OL a bien joué au foot.Dans un Groupama Stadium morose et dépeuplé, l'OL a fourni une très belle prestation malgré une frayeur en fin de première période. Mais les Lyonnais ont su rebondir pour venir à bout des Montpelliérains (5-2) ce samedi. Et ce sont les locaux qui prennent les commandes de la rencontre et qui dominent assez largement le premier acte. Moussa Dembélé s'appuie sur Lucas Paquetá qui frappe, mais qui voit sa tentative contrée. Le Français a bien suivi, hérite du cuir à droite de la surface et conclut pour ouvrir le score. Lyon continue de maîtriser et corse l'addition juste avant la pause quand Thiago Mendes envoie une merveille de coup franc sous la barre d'Omlin qui ne peut que détourner le ballon dans son butMais l'OL a l'art de se saborder, chutant une première fois lorsque Savanier et Wahi combinent joliment et que l'attaquant de 19 ans vient tromper Pollersbeck. Puis, quelques secondes plus tard, Thiago Mendes est coupable d'une main dans sa surface et laisse Savanier transformer son penalty. Une fois n'est pas coutume, l'OL fait preuve de caractère. Les Lyonnais se remettent les idées en place au retour des vestiaires et signent de très beaux mouvements, Houssem Aouar concluant l'un d'eux pour enfin redonner l'avantage aux siens. Les Gones poursuivent leur belle prestation et Toko Ekambi ponctue une nouvelle action de classe avec Dembélé et Paquetá. Cette fois, pas trop de frissons, et les Rhodaniens parviennent à conserver leur avantage, Aouar venant même ajouter un pion dans le temps additionnel. Seul bémol : l'embrouille entre Toko Ekambi et le virage nord du stade, puis entre le virage nord et le reste du stade.Tout ne peut pas bien se passer pour l'OL cette saison, c'est une tradition.