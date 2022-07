Lyon termine sa préparation par un nul contre l'Inter

Inter (3-5-2) : Onana (Cordaz, 81e) - D'Ambrosio (Darmian, 58e), de Vrij, Bastoni (Škriniar, 59e) - Dumfries (Asllani, 74e), Barella (Gagliardini, 74e), Brozović (Bellanova, 74e), Çalhanoğlu (Mkhitaryan, 58e), Dimarco (Gosens, 74e) - Lukaku (Džeko, 68e), Martínez (Correa, 67e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



OL (4-3-3) : Lopes, Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico (Henrique, 71e) - Lepenant, Aouar, Paquetá (Dembele, 77e) - Tetê (Cherki, 46e), Lacazette (Kadewere, 82e), Toko-Ekambi (Barcola, 82e). Entraîneur : Peter Bosz.

FG

Dans un match qui, hormis tous les changements effectués, n'avait rien d'amical, l'Olympique lyonnais a été repris par un Inter à réaction (2-2), ce samedi soir au Stade Dino-Manuzzi de Cesena.Et c'est peu dire que les supporters ayant fait le déplacement en Émilie-Romagne en ont eu pour leur argent : tensions sur le terrain, rythme effréné, occasions en masses et quelques buts, peu auraient parié sur une rencontre amicale aussi palpitante. Si les vice-champions d'Italie en titre ont d'entrée mis l'OL sous pression par l'intermédiaire de Romelu Lukaku, ce sont bien les Gones qui frappent en premier grâce à Alexandre Lacazette. Impliqué au début, au milieu et à la conclusion d'une action rapide, le « Général » met ses coéquipiers sur la bonne voieavant d'être de nouveau impliqué sur le deuxième but lyonnais inscrit par un Rayan Cherki opportuniste et tout juste entré en jeuMais l'Inter, qui reprend le championnat une semaine après Lyon, n'a pas tardé à réagir. Outre Lukaku, qui relance lesd'une tête puissante juste après le pion de Cherki, les hommes de Simone Inzaghi profitent de la baisse physique des protégés de Peter Bosz pour multiplier les assauts. Et quelques instants après une belle parade d'Anthony Lopes devant Lautaro Martínez, Nicolò Barella fait parler sa technique pour tromper le portier lyonnais. Un score qui ne bougera plus malgré une ultime occasion pour Moussa Dembélé, qui voit sa tête à bout portant détournée par André Onana sur la barre transversale.Huit matchs de préparation, quatre victoires pour autant de défaites : un bilan qui fait sens pour le huitième de Ligue 1 l'an passé.