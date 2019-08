Lyon, sous le soleil du Zénith

Oui, l'Olympique lyonnais s'en sort bien après ce tirage. Mais, avec le Saint-Pétersbourg, Lisbonne et Leipzig sur le carnet de route, les ouailles de Juninho peuvent rêver à un printemps européen, même si la plus grosse inconnue reste finalement les capacités réelles de ce Lyon version 2019-2020.

Le groupe G

En quoi est-ce un bon tirage ?

Pourquoi Haris Seferović peut être le casse-pied du groupe

Si ce groupe était un joueur du CS Sedan (bientôt 100 ans, ça se fête !) : Stéphane Noro

Ce qu'ils en disent

? Sylvinho "Quand on joue la @ChampionsLeague c'est un moment exceptionnel. Toutes ces équipes sont bonnes et méritent d'être là. Il faut profiter de cette compétition"#UCLdraw pic.twitter.com/SU4dyYiEIR — Olympique Lyonnais (@OL) August 29, 2019

L'anecdote pour briller en société

Boule du chapeau 3 sortie en dernier des douces mains de Wesley Sneijder, l'Olympique lyonnais a eu le temps de voir défiler une à une les grosses cylindrées, sans être affecté dans leur groupe. Et c'est finalement dans le groupe G, rapidement identifié comme la bonne planque, que les Rhodaniens ont échoué. Jean-Michel Aulas avait beau jouer le surpris, le président lyonnais savait dès cet instant qu'il avait hérité d'un groupe abordable pour son jeune groupe. Un optimisme qui peu se justifier par la présence Zénith Saint-Pétersbourg en tête d'affiche, toujours plus docile qu'un Barça ou une Juve. Le champion en titre de Russie retrouve la Ligue des champions après trois saisons d'absence (ils avaient d'ailleurs été éliminés en huitième de finale par le Benfica) et s'avance sans grandes certitudes dans cette nouvelle édition, même si le monstre Artem Dzyuba n'est pas à une exploit près et que Malcom va bien finir par donner tort à ses détracteurs Le Benfica, dépouillé de son joyaux João Felix et de son totem Jonas, apparaît quant à lui bien affaibli cette saison, même si son expérience européenne du champion du Portugal reste un sacré atout et que ce club semble être un puits sans fond de nouveaux talents. Finalement, la principale inconnue est le niveau des Allemands de Leipzig. Après avoir essuyé les plâtres lors des deux dernières saisons, l'écurie Red Bull peut cette fois trouver la recette pour sortir de la phase de poule. L'OL retrouvera face à lui un entraîneur qui lui a passé des soucis l'an dernier, lorsqu'il était à la tête de Hoffenheim, les hommes de Bruno Génésio se faisant rattraper à chaque fois dans le temps additionnel (2-2, puis 3-3). L'occasion de montrer que les leçons ont été apprises ?Longtemps considéré comme le croqueur suprême de la confédération helvétique, Seferović s'est réveillé en sursaut la saison passée, en inscrivant plus du double de buts que lors de son précédent record de buts. Avec 23 pions inscrits toutes compétitions confondues sous le maillot du Benfica la saison passée, la pointe suisse pourrait avoir des envies de s'en payer une belle tranche sur la scène européenne. À l'OL de l'empêcher Harris de tartiner ses nouvelles compétences.Dix ans après avoir quitté la Ligue des champions, Juninho retrouve la scène de ses plus beaux exploits avec la casquette de directeur sportif. Et si Depay et Aouar n'arrivent toujours pas à piger sa manière de botter les coups franc, le Brésilien pourra toujours leur passer la VHS de son alter-ego Sedanais : Stéphane Noro, aka «» . Un homme qui, avec sa petite pige à l'Apollon Limassol, a en plus de ça une expérience non négligeable en la matière. Comment ça il ne faut pas parler de Chypre à un Lyonnais ?Lors du dernier match de Juni avec l'OL en Ligue des champions, Sylvinho était titulaire dans le camp d'en face, son les couleurs du FC Barcelone. Alors le coach brésilien a une petite dette envers son directeur sportif, et sortir l'OL de ce groupe serait donc une belle manière de lui faire gagner du temps et du crédit. Ce que n'a pas manqué d'assurer le double champion d'Europe en conférence de presse : «» L'expérience, on vous dit.La délégation argentine du Zénith est assez fournie, entre Rigoni, Kranevitter, ou encore l'ancien Lyonnais Emanuel Mammana. Mais tous ne sont pas des méga-stars au pays, au point que certains sont passés complètement inaperçus lors du Mondial 2018 en Russie. L'attaquant Sebastián Driussi a pu s'en apercevoir quand il a croisé Lionel Messi à l'hôtel de la sélection. La Pulga a tapé la pause comme avec un fan lambda avant de se rencontre compte qu'il avait en fait croisé un international U20. «, s'est excusé Messi.» Jason Denayer est prévenu : il ne faudra pas le confondre avec unlors qu'il déboulera dans la surface lyonnaise.