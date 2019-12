Lyon se soigne contre Toulouse

1

Lyon (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Tete, Marcelo, Andersen, Cornet - Mendes, Jean Lucas (Tousart, 81e) - B. Traoré (Aouar, 69e), Cherki, Terrier - Gouiri (Dembélé, 79e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Toulouse (4-2-3-1) : Goicoechea - Amian, Moreira, Isimat-Mirin, M. Diarra - K. Koné, Sangaré (Sidibé, 68e) - Makengo, Boisgard (Adli, 77e), Saïd (Ngoumou, 37e) - Koulouris. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Résultats de la Coupe de la Ligue CG

Non, Lyon n’est pas encore mort.Trois jours après une défaite à la maison contre Rennes (0-1) et les pertes de Reine-Adélaïde et Depay pour de longs mois, l’OL retrouvait déjà le Groupama Stadium pour un huitième de finale de Coupe de la Ligue contre un Toulouse à la dérive. Pas l’affiche rêvée pour attirer les foules – il suffisait de jeter un œil aux tribunes au coup d’envoi pour constater la très faible affluence -, mais une belle occasion pour se remettre à gagner et retrouver un peu de confiance avec une équipe légèrement remaniée. Et les Lyonnais ont saisi l’opportunité, disposant assez facilement d’un très faible TFC (3-1) pour filer en quarts de finale d’une compétition en voie de disparition.Tout commence par une fantaisie à l’annonce des compositions de départ : le chef Garcia teste un nouvel ingrédient en alignant Cornet au poste de latéral gauche. Pas un souci pour Traoré, qui n’attend pas les supporters coincés dans les bouchons pour ouvrir le score d’une enroulée du gauche (1-0, 2). Les Gones prennent le match par le bon bout, puis Jean Lucas vient déjà doubler la mise d’une frappe instantanée des 25 mètres, tout juste effleurée par Goicoechea (2-0, 17). Le TFC a la tête au fond du seau, mais se crée des occasions. Mieux, les hommes de Kombouaré reviennent dans la partie quelques secondes après l’entracte : coupable d’une perte de balle grossière, Cornet assiste au premier pion chez les grands du jeune Koné, et le revenant Tătăruşanu reste impuissant (2-1, 47).Le retour de la panique pour l'équipe rhodanienne ? La réponse est non, puisque Lyon se (re)met rapidement à l'abri après ce nouveau but concédé. Terrier bute sur la défense toulousaine, mais le ballon revient dans les pieds de Traoré à droite dans la surface et l'attaquant burkinabé s'offre un doublé d'une belle frappe croisée (3-1, 57). Après cela, difficile pour les visiteurs, dont les tentatives sont rarement dangereuses, de réagir face à la maîtrise lyonnaise. Et dans le temps additionnel, Terrier se permet aussi de marquer après avoir transpercé une défense apathique (4-1, 90+1). De quoi redonner un peu le sourire à l'OL après l'enchaînement des mauvaises nouvelles, alors que Toulouse reste dans la déprime en concédant une neuvième défaite consécutive toutes compétitions confondues.Et cette fois, Marcelo n'a même pas été sifflé