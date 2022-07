Lyon remet les pendules à l'heure contre le Feyenoord

Feyenoord (4-2-3-1) : Bijlow - Benita (Kleijn, 63e), Geertruida (Valk, 72e), Senesi (Hartman, 62e), Pedersen (Hall, 46e) - Kökçü (Taabouni, 46e), Aursnes (Dermane, 72e) - Dilrosun (Jahanbakhsh, 63e), Toornstra (Naujoks, 62e), Wålemark (Boëtius, 63e) - Danilo (Bassett, 72e). Entraîneur : Arne Slot.



Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique - Paquetá, Lepenant, Reine-Adélaïde - Tetê (Lega, 74e), Lacazette, Toko-Ekambi (Bonnet, 90e+1). Entraîneur : Peter Bosz.

FG

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour l'OL. Balayé par Willem II 24 heures plus tôt avec une équipe bis , l'Olympique lyonnais s'est remis la tête à l'endroit en s'imposant ce dimanche (0-2) face au Feyenoord dans la chaleur enveloppant le Feyenoord Stadium. Un succès que les Gones ont construit en première période et dont les mérites reviennent à Alexandre Lacazette, auteur d'un coup de canon à trente mètres des buts adverses pour débloquer la rencontre, ainsi qu'à Jeff Reine-Adélaïde, à l'affut sur une tentative de Thiago Mendes pour surprendre de près Justin BijlowMalgré ces deux pions, les hommes de Peter Bosz, qui a aligné un onze ressemblant plus à l'équipe-type attendue sur les bords du Rhône, ont bataillé contre des Néerlandais accrocheurs et plus frais physiquement (dix changements effectués par Arne Slot, l'entraineur du Feyenoord, contre deux seulement par Bosz) en fin de rencontre. Mais malgré de nombreuses opportunités (douze tirs pour le Feyenoord, quatorze pour l'OL), les finalistes de la dernière Ligue Europa Conférence ont buté sur Anthony Lopes et une solide charnière centrale Mendes-Castello Lukeba.Prochaine étape pour l'OL : l'Inter, samedi prochain, pour un ultime test avant la reprise du championnat.