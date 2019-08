Lyon se fait planter par Montpellier

Dans un match intense, Lyon a perdu les pédales à Montpellier (1-0). Réduits à dix à cause de l'impulsivité de Youssouf Koné, les hommes de Sylvinho ont plié pour la première fois de la saison sur un coup de canon d'Arnaud Souquet. Une certitude : ce Montpellier ne manque pas d'air.

1 but marqué ⚽️ =????? 5 arbres plantésCette saison on veut planter des buts pour planter des arbres ! ?➡️ https://t.co/WgBSfoSFfq#EORB #JouonsLaCollectif ?? pic.twitter.com/qtn4rtYWL0 — MHSC (@MontpellierHSC) August 2, 2019

Arnaud met le souk

Koné, la débrousailleuse

Montpellier (3-4-1-2) : Rulli - Mendes, Hilton, Cozza - Souquet, Ferri, Le Tallec, Oyongo (Ristić, 90e+1) - Mollet (Dolly, 73e) - Delort, Laborde. Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Thiago Mendes (Terrier, 82e), Tousart (Tete, 64e), Aouar - Traoré (Cornet, 68e), Dembélé, Depay. Entraîneur : Sylvinho.

Par Mathieu Rollinger

Il y avait deux informations à retenir en ce mois d'août : le Brésil fait n'importe quoi avec l'Amazonie, et l'Olympique lyonnais réalise un super début de saison. Montpellier a donc décidé de prendre à bras-le-corps ces deux actus, en faisant d'une pierre deux coups : infliger une première défaite à la formation de Sylvinho, et par la même occasion participer à la reforestation. Car comme l'opération menée par le MHSC le promet, chaque but planté signifie que cinq arbres seront eux aussi plantés. Et c'est Arnaud Souquet qui a donc mis en images ce joli jeu de mot et cette bonne initiative, tout en venant couronner une prestation pleine d'aplomb de ses coéquipiers pour renverser des Lyonnais asphyxiés et rapidement déstabilisés.Sylvinho pouvait avoir le sourire avant de se déplacer à Montpellier : «» Problème : si les caractéristiques de transmissions rapides, de projections tranchantes ont été observées par (courtes) séquences en début de rencontre, la machine à presser lyonnaise est tombée sur une autre bécane bien huilée. D’une belle queue de poisson au démarrage, les hommes de Der Zak' bourrinent en direction du but rhodanien sans se poser de question. Gaëtan Laborde saborde un coup franc botté par Mollet dans le dos de la ligne blanche (1), Andy Delort se perd dans sa spontanéité (13et 15) et Oyongo manque la cible (25). Se perdant dans des longs ballons destinés à un Moussa Dembélé esseulé, l’OL réagit timidement par Depay (19) et Aouar (31), sans la réussite du début de saison.Le coach brésilien a beau empoigner son stylo et dessiner dans l’air une quantité de réajustements, les efforts héraultais finiront par payer. Andy Delort catapulte d'abord son penalty sur le poteau, après un accrochage de Joachim Andersen sur Laborde (35), mais c’est Arnaud Souquet qui fera pencher la balance juste avant la mi-temps. Et de quelle manière : une superbe demi-volée catapultée sous la barre, après un dégagement hasardeux de Youssouf Koné. Le latéral montpelliérain oblige Anthony Lopes à aller chercher le ballon au fond de ses filets pour la première fois lors de cet exercice 2019-2020 et donc cinq arbres à être plantés. Prends ça Bolsonaro.La mauvaise soirée de Youssouf Koné s’écourte rapidement. Le jeune arrière balance un combo coup de coude + coup de tête dans les gencives de Delort et laisse donc ses coéquipiers à dix dès la 50minute. Le match devient difficilement respirable (déforestation oblige), mais Lyon croit retrouver de l’oxygène sur un coup franc de Traoré, effleuré par Denayer et mourant à l’extérieur du petit filet de Génonimo Rulli (61). Les blocs s'étirent, et les tentatives de frappe s'éloignent (Mollet 65et Mendes 69). Et plus les minutes passent, plus Lyon s'évapore pour mieux laisser les Héraultais gérer leur avance et Delort vendanger les balles de break (76et 84). Une dernière frappe de Dolly pour permettre à Anthony Lopes d'avoir une belle photo pour son 300match en Ligue 1, et voilà Montpellier qui signe son premier succès de la saison. Une belle leçon sur laquelle les Lyonnais pourront bûcher.