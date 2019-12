Lyon se fait couper la chique par Camavinga

Rapidement privés de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, Lyon s'est incliné face à des Rennais organisés et récompensés par un joli but de leur nouvelle sensation, Eduardo Camavinga.

e) - Caqueret, Tousart - Reine-Adélaïde (B. Traoré, 35e), Depay (Terrier, 46e), Aouar - Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.



e) - Camavinga, Léa-Siliki - Raphinha, Grenier (Hunou, 70e), Bourigeaud - Niang (Del Castillo, 83e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Rennes tient son traitement. Car pour sortir sans trop de dommage de ce match à Lyon, haché de mauvais coups, de grosses et petites blessures dans les deux camps, les Bretons ont débouché leur pommade maison. Une crème appliquée par un gamin de 17 piges, nommé Eduardo Camavinga. Après s'être attelé à contrôler le milieu de terrain, le petit bonhomme a aligné toute la défense lyonnaise pour s'offrir un premier but en Ligue 1. Cela lui fait toujours 254 de moins que Bernard Lacombe, honoré ce soir, mais cela suffit pour offrir une victoire précieuse aux Rouge et Noir, quatrième de Ligue 1 ce dimanche soir, et de laisser les Lyonnais à leurs dépression.C'est peut-être à ça que l'on mesure le poids d'une institution. Celle qui a été malmenée ces derniers jours à cause des relations envenimées entre Marcelo et le Virage nord . Celle qui fait dire à Houssem Aouar que ces tensions doivent être «» . Mais celle qui sait aussi saluer un de ses plus fidèles soldats, à savoir Bernard Lacombe, attaquant iconique des années 1970 et 80, puis conseiller spécial du président Aulas, qui prend à 67 ans sa retraite. Mais du haut de ses 255 buts en 497 matchs de D1, le meilleur buteur français en première division de l'histoire a observé un OL timoré, étouffé et sans idées offensives.La faute à des Rennais à l'aise dans leurs sorties de balle face au pressing coordonné des Gones et électrisés par Raphinha. La recrue brésilienne maltraite à plusieurs reprises son compatriote Rafael sur son côté droit, mais M'Baye Niang ne peut convertir une de ses offrandes (15). Lyon tente de réagir par l'intermédiaire de Memphis Depay sur un corner tiré directement ou d'Aouar sur une frappe écrasée lointaine, mais les Bretons proposent une jolie partition.Si l'ancien de la maison Clément Grenier se confond en politesses à l'entrée de la surface, c'est surtout Benjamin Bourigeaud qui régale sur coup franc platinien, sous les yeux de Michel en personne, et poussant Anthony Lopes à la parade (30). Au-delà des nouvelles alertes lancées par Niang et Raphinha, les soucis lyonnais continuent avec la blessure au genou de Jeff Reine-Adélaïde. Mais une chose est sûre : Stéphan a un plan, comme il y a un an et dix jours au même endroit pour ses débuts sur le banc rennais (victoire 2-0), et il ne lui manque aujourd'hui plus qu'un but pour le valider.Mais dans ses petits papiers, rien ne dit que le technicien avait prévu que la bonne agressivité aurait des répercussions sur la qualité de jeu. Les Lyonnais en subissent directement la conséquence, puisque Memphis Depay -chahuté pendant 45 minutes par ses adversaires- restera au vestiaire à cause d'un pépin physique. De plus, la succession de mauvais coups de part et d'autre va irrémédiablement faire tomber le rythme. Privés de leurs créateurs, les Lyonnais ne ripostent plus que sur à-coups. Le rush Bertrand Traoré est à deux doigts de déchirer la feuille de route bretonne, mais Maouassa signe un retour autoritaire sans concéder le penalty (53), alors que la lourde frappe de Tousart file au-dessus de la barre (64).De l'autre côté du ring, Rennes se fait beaucoup plus discret aux avant-postes et déplore également de la casse dans ses rangs. Faitout Maouassa est le prochain sur la liste, percuté à la tête par Rafael et sorti KO. Le latéral brésilien, pas rassasié, continue son carnage en découpant Niang sur un côté, avant de lui enlever d'un tacle désespéré -bien que maîtrisé- un but tout fait (82). En face, le sauveur s'appelle Édouard Mendy, qui remballe Maxence Caqueret puis Bertrand Traoré avec une énorme double-parade (85). Le match se débride dans ses dernières minutes, mais Eduardo Camavinga règle tout ça, comme un grand, en enrhumant Joachim Andersen d'un délicieux crochet avant de tromper Lopes (0-1, 89). L'OL tentera bien de répliquer dans le temps additionnel, mais ses cicatrices étaient trop fraîches pour sauver la face.