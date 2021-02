Lyon sans pitié face à Strasbourg

Réduit à 10 après 15 minutes de jeu, Strasbourg s'est assez logiquement incliné face à l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium (3-0), menés par un Memphis déterminé. Des Lyonnais qui prennent provisoirement les commandes de la Ligue 1.

Jeu de Thomasson, jeu d’expulsion

Depay, Debuts

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo (Benlamri, 70e), Diomandé (De Sciglio, 89e), Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere (Slimani, 70e), Depay (Cherki, 70e), Toko Ekambi (Da Silva, 87e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Strasbourg (4-2-3-1) : Kawashima - Caci, Mitrovic, Djiku, Carole - Prcic (Liénard, 67e), Aholou (Sissoko, 67e) - Zohi (Chahiri, 77e), Thomasson, Waris (Bellegarde, 77e) - Diallo. Entraîneur : Thierry Laurey.

Lorsqu’il évoluait en Ligue 1, Thiago Motta rappelait chaque week-end qu’il existe bel est bien des fautes qui peuvent être intelligentes. Mais visiblement, il existe aussi des fautes totalement stupides. À l’image de celle réalisée par Adrien Thomasson ce samedi face à Lyon. Un taquet en retard sur Thiago Mendes alors que le Lyonnais était dans sa propre moitié de terrain. L’histoire aurait pu s’arrêter là, sur un carton jaune logique. Sauf que le milieu strasbourgeois a glissé quelques mots doux à l’arbitre qui lui indique alors le chemin de la douche. Et voilà comment Strasbourg, réduit 10 après 15 minutes de jeu, s'est tiré une balle dans le pied au Groupama Stadium.Porté par ses trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique lyonnais est la première équipe à se montrer dangereuse, mais Sinaly Diomandé ne trouve pas le cadre sur sa tête (2) et Houssem Aouar voit Eiji Kawashima à la parade sur sa frappe (4). Pas vraiment de quoi faire trembler Strasbourg. D’autant plus que les Alsaciens appliquent leur plan à la lettre : laisser le ballon à l’adversaire et les piquer en contre avec des ballons dans le dos de la défense. Une tactique qui semblait être payante mais qui a été stoppée nette par l’expulsion d’Adrien Thomasson (14).En supériorité numérique, l’OL déroule alors son jeu, bien aidé par les nombreuses erreurs défensives des Strasbourgeois. Et c’est ainsi que Memphis Depay, bien lancé par Aouar, s’en va battre le portier japonais pour ouvrir le score. Avant que Karl Toko-Ekambi, auteur d’un doublé à l’aller, soit à la finition d’une jolie action collective en envoyant une petite louche au-dessus de Kawashima. L’addition aurait même pu être plus salée si le gardien alsacien n’avait pas repoussé le coup-franc de Memphis Depay (25) ou si Tino Kadewere n’avait pas manqué le cadre à bout portant (31).Thierry Laurey le sait, si Strasbourg veut faire douter l’OL et braquer le Groupama Stadium il faut marquer rapidement au retour des vestiaires. Résultat, les potes de Habib Diallo partent à l'assaut des cages d'Anthony Lopes. Une offensive qui ne sera pas victorieuse, Zohi envoyant une frappe trop molle, et qui sera surtout trop courte avant que l'Olympique lyonnais ne remette le pied sur le ballon. Et comme en première période, c'est Memphis Depay qui se charge de mettre K-O l'adversaire en envoyant un amour de coup franc dans la lucarne de Kawashima. La victoire assurée, Rudi Garcia peut alors faire souffler ses hommes forts et offrir ses premières minutes en professionnel à Florent Da Silva. Le jeune milieu de terrain de 17 ans peut donc se targuer d'avoir un taux de victoire en championnat de 100% et d'avoir assisté à la reprise du trône. En attendant que Lille, en déplacement à Nantes, tente de le récupérer.