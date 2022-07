Lyon s'incline largement face à Anderlecht

C'est terminé ! Nos lyonnais s'inclinent -à l'issue de cette seconde rencontre de la journée... #RSCAOL Retrouvez le débrief de l'après-match sur #OLPLAY https://t.co/ZkaxHW8WId pic.twitter.com/7iXWyqMDqF — Olympique lyonnais (@OL) July 16, 2022

RSC Anderlecht (3-5-2) : Van Crombrugge - Delcroix, Hoedt, Debast - Abdulrazak, Ashimeru (Colassin, 75e), Trebel, Verschaeren, Amuzu (Duranville, 90e) - Refaelov (Arnstad, 74e), Esposito (Angulo, 86e). Entraîneur : Felice Mazzù.



Lopes - Gusto (Iala, 75e), Mendes (Ozcakar, 75e), Lukeba (Félix, 75e), Henrique (Boueye, 75e) - Lepenant (Bonnet, 75e), Paquetá (Augarreau, 75e), Reine-Adélaïde (Nsombi, 75e) - Faivre (Dib, 75e), Lacazette (Lega, 75e), Toko Ekambi (Kadewere, 65e). Entraîneur : Peter Bosz.

LT

Besoin d'un pot belge, pour se réveiller.Après la victoire plus tôt avec leur équipe bis face aux Belges, les Lyonnais voulaient enchaîner lors du match de gala ce samedi soir dans un Lotto Park presque plein. Raté puisque l'OL, peu inspiré, s'est largement incliné face à Anderlecht (3-0). Les premières minutes de ce match amical sont trompeuses. Alors que l'OL donne le coup d'envoi, les Belges profitent d'une perte de balle de Thiago Mendes pour mettre le feu à la surface lyonnaise dès les premières secondes, mais la lourde frappe d'Esposito est claquée par Lopes au-dessus de sa barre (1). Sur le corner qui suit, frappé à droite, le portier portugais boxe le ballon, mais celui-ci revient au point de penalty où Refaelov est tout content de le retrouver. L’attaquant reprend en première intention, et ouvre le score avec la complicité du poteau. Après ça, plus grand-chose. L'OL tient bien le ballon, mais ne fait quasiment jamais trembler Van Crombrugge, si ce n'est sur un très joli mouvement impliquant Lacazette, Faivre et Gusto, mais mal terminé par Toko Ekambi (6). Place ensuite à la passe à dix, avec quelques contres anderlechtois, et les locaux regagnent les vestiaires en menant 1-0.Comme en première période, les Rhodanien ne rentrent pas bien dans leur mi-temps. Ce coup-ci, c’est Delcroix qui manque de les cueillir. Heureusement pour les visiteurs, la tête du Belge trouve la barre de Lopes (50). Les hommes de Peter Bosz réagissent avec Paquetá, qui récupère un ballon à l’entrée de la surface et qui décale Toko Ekambi sur sa gauche. En vain, puisque le Camerounais vient buter sur gardien des Mauves (53). Mais c’est encore sur corner que l’OL se fait avoir : Esposito est trouvé au premier poteau, et sa tête décroisée finit au fond des filets. Lacazette, pas franchement à la fête, trouve de quoi s'amuser en envoyant une grosse frappe vers les buts belges, mais Van Crombrugge est sur le coup (67). Comme prévu, Peter bosz fait complètement tourner les dix joueurs de champ à la 75minute en lançant les jeunes Gones. Ce qui permet à Amuzu, lancé en profondeur et excellent depuis le début de la rencontre, d'inscrire le troisième but belge avec un peu de réussiteLes Mauves battent les Mauvais.