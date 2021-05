L'OL régale et envoie Nîmes en L2

Surpris d'entrée par une grosse erreur de Marcelo, l'Olympique lyonnais a renversé Nîmes au terme d'un match mi-figue, mi-raisin (5-2) et continue de coller aux basques de Monaco, vainqueur dans le même temps de Rennes. Ce résultat condamne Nîmes, qui retrouvera la Ligue 2 trois ans après l'avoir quittée.

Double-double pour Memphis

Moussa Koné et les autres

Nîmes Olympique (4-2-3-1) : Reynet - Meling, Landre, Ueda, Burner (Alakouch, 46e) - Cubas, Fomba (Deaux, 75e) - Eliasson (Chadli, 75e), Ripart, Ferhat (Ahlinvi, 86e) - Koné (Doucouré, 81e). Entraîneur : Pascal Plancque.



Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes, Dubois (Diomandé, 87e), Marcelo, Denayer, Cornet - Bruno Guimarães (Thiago Mendes, 63e), Caqueret - Toko Ekambi (Slimani, 75e), Paquetá, Aouar (Cherki, 63e) - Memphis. Entraîneur : Rudi Garcia.

Avant même le coup d'envoi du match, Pascal Plancque ne croyait pas vraiment aux chances de son équipe face à l'OL, qui lutte avec Monaco dans sa quête de qualification pour la Ligue des champions. Le technicien nîmois ne s'est pas trompé. Son équipe a pris l'eau ce samedi aux Costières (5-2). Une défaite qui condamne définitivement les Crocos en Ligue 2, les concurrents directs ayant tous pris des points dans le même temps. Une saison à vite oublier pour le Nîmes Olympique, en difficulté sur le terrain et en dehors, son président voulant fermer le centre de formation pour faire des économies.Pour espérer faire mentir leur entraîneur, les Nîmois n'ont pas d'autre choix que de gagner, tout en espérant un signe positif des autres pelouses. Les Crocos reçoivent d'ailleurs un beau cadeau de Marcelo pour commencer la partie. Le défenseur lyonnais rate complètement sa passe latérale pour Jason Denayer et le filou Moussa Koné ne se fait pas prier pour ouvrir le score après cinq minutes. La première et la seule occasion des hommes de Pascal Plancque dans les 45 premières minutes. La suite ? Ni plus ni moins qu'une attaque-défense côté lyonnais, qui ne tarde pas à réagir par son maestro Lucas Paquetá, qui profite d'une frappe de Maxwel Cornet mal repoussée par la défense pour punir Baptiste Reynet d'un plat du pied gauche. Les Gones ne tardent pas à prendre rapidement l'avantage par l'intermédiaire de Memphis Depay, auteur de son 20pion de la saison d'une frappe sèche à ras de terre. Ajoutez à cela 10 passes décisives et le Néerlandais est le premier joueur cette saison à être en double-double. Si Lyon a remis les pendules à l'heure, les joueurs de Rudi Garcia veulent rapidement se mettre à l'abri pour éviter toute déconvenue. La libération vient une nouvelle fois de Lucas Paquetá, buteur du pied droit à l'entrée de la surface. Un avantage logique qui aurait pu être bien plus conséquent si Karl Toko Ekambi avait enfin retrouvé ses lunettes au lieu de vendanger seul face au but au point de penalty. Si l'attaquant lyonnais est loin de sa forme olympique, le portier nîmois empêche son équipe de totalement sombrer avant le repos, en multipliant les arrêts (8, 10, 15, 23, 24).Revenus avec de meilleures intentions après la pause, les Crocos mettent la pression d'entrée sur des Lyonnais encore aux vestiaires, mais ni Moussa Koné, ni Renaud Ripart ne parviennent à inquiéter Anthony Lopes. Des occasions que ne manquent pas les potes de Memphis Depay, à l'origine d'un mouvement à trois avec Lucas Paquetá et Houssem Aouar, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Avec trois buts d'avance, Lyon va lever le pied et laisser le ballon à son adversaire. Du pain béni pour les Nîmois, qui doivent enclencher le mode remontada. Très en jambes, Moussa Koné relance un peu le suspense à trente minutes du terme en profitant d'une (rare) perte de balle de Maxence Caqueret. C'était compter sans leslyonnais pour enterrer définitivement les minces espoirs nîmois. Entré dix minutes plus tôt, Islam Slimani reprend parfaitement une galette de Rayan Cherki pour le cinquième et dernier pion de l'OL. L'avenir européen de Lyon se jouera donc dimanche prochain, lors de la réception de Nice. Et beaucoup à Lens, où se déplacera Monaco...