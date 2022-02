Lyon retourne Marseille

Largement diminués, longtemps bousculés par des visiteurs ambitieux, les Lyonnais ont réussi le coup parfait face à l'OM pour entamer leur remontée vers les places européennes. Shaqiri et Dembélé ont tout renversé dans le dernier quart d'heure (2-1), au grand dam des Olympiens.

OL (3-4-3) : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba - Gusto (Barcola, 84e), Mendes, Caqueret, Henrique - Shakiri, Cherki, Emerson (Dembélé, 64e). Entraîneur : Peter Bosz.



OM (3-4-3) : Lopez - Saliba, Ćaleta-Car, Luan Peres - Lirola, Kamara, Guendouzi, Rongier - L. Henrique (Harit, 70e), Payet, Ünder (Milik, 86e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Deux mois et onze jours plus tard. Dans un Groupama Stadium tristement vide, Lyonnais et Marseillais ont pu s'expliquer, sur le terrain cette fois, après de longues semaines à se renvoyer la balle. Et sur le carré vert, ce sont finalement les Gones qui ont eu le dernier mot, au terme d'un scénario difficilement imaginable (2-1). À la grosse entame olympienne, concrétisée par Guendouzi sur corner, Lyon a répondu par un second acte de haut vol alors que tous les éléments lui semblaient contraires. Xherdan Shaqiri a peut-être enfin lancé son aventure sur les bords du Rhône, avant que Moussa Dembélé, censé être absent jusqu'à la dernière minute avant de finalement être testé négatif, n'offre l'exploit aux siens. Et voilà l'OL à six longueurs de l'OM au classement.Toko Ekambi, Aouar, Dembélé, Paqueta, Denayer, Da Silva, Kadewere... La liste des indisponibles est longue pour Peter Bosz, obligé d'improviser au moment de coucher onze noms sur la feuille de match. Une situation parfaitement exploitée par l'OM, même si Kamara manque d'abord sa volée, parfaitement placé après un coup franc repoussé plein axe (4). Mais comme un symbole, c'est sur un corner frappé par Dimitri Payet depuis le même coin du terrain où il avait reçu une bouteille fin novembre que Marseille lance les hostilités. Lancé au premier poteau, Mattéo Guendouzi se défait de Léo Dubois pour croiser une tête imparable. Pas le choix pour Lyon, rarement surpris en début de rencontre cette saison : il va falloir prendre les choses à son compte. Et sur un bon ballon en profondeur, Malo Gusto est tout proche de devancer Pau Lopez, mais manque sa prise de balle (13). Guendouzi, encore lui, envoie ensuite sa volée au-dessus (18), avant de s'appliquer à contrôler le jeu lyonnais, bien aidé par un Saliba toujours bien inspiré. Il faut même un excellent retour de Lukeba pour couper un ballon en retrait de Lirola vers Ünder pour éviter que l'addition ne soit plus salée.Toujours maître du ballon, Lyon évolue de plus en plus haut après le repos, mais l'ensemble manque trop de poids offensif pour prendre à revers la meilleure défense de l'Hexagone. Une maîtrise rhodanienne qui force Saliba à intervenir dans les pieds de Cherki d'un tacle glissé bien senti (63). Peu en vue, Ünder en profite pour s'échapper dans son couloir droit mais oublie d'enrouler sa frappe au moment de chercher le petit filet opposé de Lopes (68). Mais c'est bien Lyon qui domine les débats désormais. Sur une mésentente de ses défenseurs, Pau Lopez jaillit magnifiquement devant Dembélé (71), avant de voir Shaqiri mitrailler de loin, en vain (73, 74). Maladroit avec ses pieds, le Suisse s'applique de la tête pour égaliser, à la tombée d'un bon centre de Gusto. Suffisant pour faire basculer l'ascendant psychologique et Moussa Dembélé punit Marseille au finish d'un superbe enchaînement. La remontée est lancée pour la bande de Peter Bosz.