Lyon reprend ses esprits face au SCO

Grâce à Depay et Terrier en première période et malgré une belle boulette en fin de partie, l'OL a repris sa marche en avant en se montrant assez convaincant. Il était temps de s'y remettre.

Aouar rampe de lancement, Terrier goleador

Un Butelle impérial

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Dubois - Ndomebele, Aouar - M. Cornet, N. Fekir (c, Tousart, 84e), Terrier (B. Traoré, 76e) - M. Depay (M. Dembélé, 90e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Angers (4-3-3) : Butelle - A. Bamba, M. Pavlović, I. Traoré (c), Manceau - Pajot (El Melali, 76e), B. Santamaria, Mangani (Fulgini, 64e) - Capelle (W. Kanga, 53e), Reine-Adélaïde, Tait. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Une défaite, puis deux, puis trois ; une prétendue baston générale dont on ne connaitra certainement jamais la part de vérité ; un entraîneur pestiféré qui se décide à quitter le navire au terme de cet exercice, sans que la sérénité et l'union sacrée ne refassent surface pour autant : depuis le dernier succès de Fekir & cie, au Groupama Stadium mi-mars face au MHSC (3-2) , il s'en était passé des choses, du coté de l'institution Olympique Lyonnais . On ne saura pas si la décision du Pep du 69 aura provoqué un quelconque électrochoc, mais comme il fallait bien que tout ça se termine un jour, le septuple champion de France a renoué ce vendredi avec les choses sérieuses, à savoir le football, contre un adversaire qui n'avait pas vraiment les armes. Au bout, une victoire méritée, pas mal d'éléments au rendez-vous, une belle maîtrise par moments mais une frayeur bête juste avant le terme.Face à un SCO embêté cette semaine par d'étranges soupçons de matchs arrangés et ayant misé sur un Reine-Adélaïde en pleinepour se farcir le travail en pointe, les cadres sont là et c'est Memphis Depay qui prend la lumière du formidable outil. Le Néerlandais manque d'abord un lob compliqué face à Butelle (10) mais ne tarde pas à retrouver les ficelles (un mois et demi après son dernier coup de canon) au bout d'un rush permis par Houssem Aouar (1-0, 14). Dans la foulée, le MC de Moordrecht passe à un rien du deuxième (22), et alors que les coups de pression s'enchaînent dans la surface angevine, les visiteurs tentent de se rebeller à l'image de Pavlović qui oblige Lopes à l'horizontale (30). Jusqu'ici convaincant, Abdoulaye Bamba se fait piéger par Terrier (malade mais donc toujours en pleine bourre ) et l'OL fait le break avant la pause (39), avec le même milieu franco-algérien à la passe, lequel fête au passage son premier doublé de caviars en pro.En ressortant des vestiaires, Tete manque de participer à la fête (48) et Cornet continue de croquer (54). La quille va trop vite pour les hommes de Moulin qui ne passent plus le rond central, même si Fekir ne parvient pas à régler la mire (56) et Butelle passe en mode muraille (une dizaine de parades, son record de la saison). Une aubaine dont les Scoïstes sont proches de profiter en sortant la tête de l'eau, mais l'entrant Kanga ne parvient pas à la pousser au fond (70). Juste avant la sortie du numéro 7 lyonnais, le drapeau se lève pour Fekir et annule un but de la tête de Terrier (74e), alors que le portier des locaux barre une nouvelle fois la route à Pavlović (79). On se dirige vers unencourageant, mais après une énième bavure du gros cochon Cornet (85) vient le drame : Lopes relance comme un benêt et Fulgini force le pauvre Lucas Tousart à faire trembler les mauvais filets (89), rendant la fin de match quelque peu stressante. Le podium est logiquement consolidé, même s'il reste toujours des choses à redire. Comme si le tableau parfait faisait peur aux Rhodaniens.