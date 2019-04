Lyon renverse Bordeaux dans la douleur

Dans une rencontre renversante, Lyon a finalement pris le dessus sur Bordeaux (2-3) au Matmut Atlantique. L'OL revient à trois unités du LOSC et met la pression à ses poursuivants en attendant la suite de la journée.

Recto-verso

Un sursaut, une expulsion et un sauveur

Bordeaux (3-4-3) : Costil - Koundé, Pablo, Jovanović - Sabaly (Benrahou, 69e), Otávio, Basic, Poundjé - Kamano (Palencia, 76e), Briand, De Préville. Entraîneur : Paulo Sousa.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Tete (Mendy, 80e), Marcelo, Denayer, Dubois - Ndomebele, Aouar - Cornet (Traoré, 68e), Fekir, Terrier (Dembélé, 68e) - Depay. Entraîneur : Bruno Genesio.

Quand il sera l'heure de faire le bilan de la saison lyonnaise dans quelques semaines, il suffira probablement de se poser devant cette rencontre face à Bordeaux au Matmut Atlantique. Dans une enceinte toujours aussi dégarnie et contre une équipe larguée au classement, les hommes de Bruno Génésio ont dû s'arracher pour valider un succès capital dans la course au podium, voire même à la deuxième place. Après un début de partie impeccable et impressionnant, l'OL a tout gâché en l'espace de quelques minutes, laissant les Girondins revenir tranquillement dans un match qui semblait leur échapper. La suite ? Beaucoup de déchet technique et de nouvelles montagnes russes avec deux pions signés Cornet et Dembélé. Le LOSC est dans le viseur, Sainté et l'OM s'éloignent dans le rétroviseur.Pour écrire les premières lignes de ce chapitre, le technicien rhodanien avait choisi de ne rien changer dans son onze de départ après le succès contre Angers la semaine dernière (2-1). Une décision payante dans les vingt premières minutes, tant les visiteurs asphyxient Bordeaux , multipliant les offensives dans le camp adverse. Marcelo est le premier à prendre sa chance (3), avant que la combinaison entre Fekir et Depay n’aboutisse à une triple occasion très chaude (5). L’international néerlandais est chaud et persévère : il manque complètement sa tête seul devant le but (13), puis vient ouvrir le score en se trouvant à la réception d’un bon centre de Cornet, bien décalé par Fekir après un pressing intense de Ndombele (0-1, 14). La sanction est logique pour une équipe bordelaise endormie et battue dans tous les duels.Mais il faut tourner la page pour voir l’histoire prendre un nouveau tournant. Les débats s’équilibrent enfin, les Girondins reprennent du poil de la bête et l’OL plonge étrangement après un début de match quasiment parfait. Et tout bascule en seulement quatre minutes. Après une mauvais dégagement de la défense lyonnaise, Otávio envoie une tête dans la surface et Briand prend le dessus sur Denayer pour ajuster Lopes du plat du pied (1-1, 35). Le grand classique de l’ancien qui vient faire mal à son ancien club. Bordeaux a enfin pris sa plus belle plume et se permet même de prendre l’avantage avant l’entracte, De Préville s’appuyant sur Briand pour se retrouver dans la surface et tromper facilement le gardien portugais (2-1, 38). Et voilà une première période qui ferait une quatrième de couverture idéale pour le bouquin devant résumer la saison de Lyon Dans cette rencontre surprenante, un nouveau renversement de situation n’est pas à exclure. La bande à Génésio revient sur la pelouse en mettant du rythme, mais sans parvenir à se montre dangereuse jusqu’à l’heure de jeu, Bordeaux étant bien revenu dans la partie après un départ chaotique. Les nouvelles mèches sont allumées par Fekir (63) et Terrier (64), puis la défense girondine finit par céder. Le capitaine des Gones profite d’une perte de balle grossière de Koundé pour accélérer et servir Cornet en retrait pour l’égalisation (2-2, 67). Le scénario du match n'est décidément pas écrit d'avance et l'OL reprend le contrôle. Le pion de Dembélé est annulé pour une position de hors-jeu (71) et Jovanović voit rouge après avoir lâché quelques mots doux à l'arbitre (73). Un cadeau pour les attaquants lyonnais qui voient les espaces se libérer, mais Traoré croque deux opportunités. Il faut finalement une frappe ratée de Ndombele pour voir Fekir dévier le ballon vers Dembélé, font la frappe soudaine trompe Costil et permet à l'OL d'arracher une victoire très précieuse (2-3, 85). À l'instar d'une triste saison, les prochaines semaines s'annonce très longues à Bordeaux , pendant que l'OL garde son sourire et conforte sa place sur le podium.