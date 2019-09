Lyon rattrapé par ses vieux démons à Amiens

Malgré un doublé de Moussa Dembélé en première période, Lyon a laissé filer les trois points à Amiens (2-2). Pas du tout inspiré collectivement et apathique après la pause, l'OL s'est fait punir par Christophe Jallet et Mathieu Bodmer, deux anciens de la maison. Pas idéal avant le retour de la Ligue des champions.

Monsieur Dembélé

Le miracle Bodmer

Gurtner - Jallet, Lefort, Chedjou, Aleesami - F. Diabaté (Bodmer, 85e), Gnahoré, Blin (Monconduit, 75e), Kakuta - Konaté (Otero, 23e), Guirassy. Entraîneur : Luka Elsner.



Lopes - Tete, Marcelo (Solet, 82e), Andersen, Dubois - Reine-Adelaïde (Jean Lucas, 79e), Tousart, Aouar - B. Traoré, Dembélé, Terrier. Entraîneur : Sylvinho.

Les supporters de football sont des êtres superstitieux. Souvent, ils aiment trembler à l'idée de retrouver leurs anciens protégés sous une autre tunique, imaginant que ces derniers sont les plus susceptibles de contrecarrer leur soif de succès. En Picardie, vendredi soir, il faut dire que les fans lyonnais ont été servis. Malgré un doublé de Moussa Dembélé en première période, l'OL n'a pas réussi à ramener plus d'un point d'Amiens (2-2). La faute à deux trentenaires, bien connus sur les bords du Rhône : Christophe Jallet et Mathieu Bodmer. Le premier avait ouvert le score, avant de se transformer en passeur décisif pour le second, buteur dans le temps additionnel après seulement sept minutes passées sur les pelouses de Ligue 1 cette saison. Et voilà Lyon qui ne sait plus gagner depuis trois matchs.Le déplacement à la Licorne ressemblait à une répétition générale pour l’OL. Un bon test avant la semaine des premiers grands rendez-vous de la saison au Groupama Stadium, entre le retour de la C1 contre le Zénith et la réception du PSG. Et surtout une occasion de retrouver la victoire après deux dernières sorties décevantes (1 nul, 1 défaite) en championnat. Face à un 4-4-2 amiénois bien organisé, les Lyonnais démarrent tout doucement et se font même surprendre par un ancien de la maison. Sur un coup franc excentré de Jallet, Andersen apprécie mal la trajectoire sans toucher le ballon, Lopes est surpris par le rebond et Amiens prend les devants (1-0, 7). Pas pour longtemps. Reine-Adélaïde fête sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs avec une belle percée dans la surface et un centre en retrait parfait pour Moussa Dembélé, dont la reprise à bout portant ne laisse aucune chance à Gurtner (1-1, 9).Le départ en fanfare laisse place à une partie plus équilibrée, marquée par plusieurs fautes et interruptions de jeu, permettant à Sylvinho et Caçapa de faire passer de nouvelles consignes à Tousart. Plus haut sur le terrain, Lyon pousse Amiens dans ses retranchements et multiplie les offensives par Terrier (26, 29) et Aouar (27), avant de trouver la faille une deuxième fois. Dembélé, encore lui, jaillit devant Chedjou pour reprendre du genou un joli centre de Traoré et s’offrir un doublé (1-2, 34). Cinq tirs cadrés, cinq pions pour le buteur rhodanien cette saison. Et une nouvelle mission pour cet OL : gérer son avantage.Le casse-tête est amiénois : comment faire trembler cet OL ? Comment le surprendre autrement qu’avec un coup de pot ? Pas facile de répondre à ces questions, Luka Elsner étant privé de nombreux éléments offensifs au coup d’envoi (Ghoddos, Mendoza, Akolo), avant d’être contraint de faire sortir Konaté, blessé, à la vingt-troisième minute. Avant la pause, Traoré est tout proche d’achever Amiens (45), qui revient des vestiaires avec une meilleure mine pour lancer le second acte. Les locaux tentent de pousser, souvent maladroitement, à l’image des multiples centres de Jallet, des tentatives pas vraiment dangereuses de Kakuta (61, 69) ou du penalty qui aurait pu leur être accordé après la faute d'Andersen sur Otero dans la surface (66).Dans une deuxième période soporifique, les Lyonnais n'existent plus, semblent incapables d'aligner trois passes et ne profitent plus des contres pour faire mal à leurs adversaires. Puis, la partie tombe définitivement dans l'ennui, alors que l'arbitre dégaine les biscottes pour calmer les esprits. Le visage d'Elsner est fermé, le technicien comprend peut-être que son équipe se dirige vers une troisième défaite d'affilée en championnat. Sauf que dans la torpeur générale, un miracle arrive. Un vrai. Une punition pour l'OL donnée par ses anciens poulains, encore une fois. Dans le temps additionnel, Jallet profite d'un cafouillage pour remettre le ballon de la tête dans les pieds de Bodmer, dont la frappe mollassonne trompe Lopes (2-2, 92). Une délivrance pour la Licorne et un coup de froid mérité pour l'OL. L'euphorie de la nouveauté est déjà passée.