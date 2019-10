Lyon qualifié pour les quarts, Hegerberg au sommet

1

Olympique lyonnais (4-3-3) : Bouhaddi - Bacha, Buchanan, Mbock, Bronze - Majri, Kumagai, Maroszan (Silva, 77e) - Le Sommer (Cascarino, 66e), Hegerberg (Parris, 56e), van de Sanden. Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.



Fortuna Hjørring (4-4-2) : Daugherty (Jakobsen, 79e) - Carsten, Homgaard, Himle, Andersen - Møller, Snerle, Rask, Lundgaard (Frederiksen, 63e) - Franssi (Dissing, 71e), Nielsen. Entraîneuse : Carrie Ann Kveton.

JD

Et voilà.Comme prévu, l'OL n'a pas tremblé face aux modestes Danoises de Hjørring. Après s'être imposées 0-4 au match aller, les Fenottes ont déroulé devant leur public, à qui elles donnent déjà rendez-vous au mois de mars prochain pour les quarts de finale.Au-delà de la confirmation que mettre Wendie Renard et Amandine Henry sur le banc n'a strictement aucune incidence sur la qualité de l'effectif de Jean-Luc Vasseur, on retiendra surtout qu'Ada Hegerberg a fait honneur a son statut de Ballon d'or en inscrivant un doublé qui lui confère désormais le statut de meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions. 53 pions en 50 matchs pour la Norvégienne qui, faut-il le rappeler, n'a « que » 24 ans.Sinon ? Tout le monde (ou presque) s'est fait plaisir. Devant, Eugénie Le Sommer, Nikita Parris et Jéssica Silva y sont allé de leur petite contribution. Derrière, ce sont Griedge Mbock et Kadeisha Buchanan qui complètent la sentence sans appel : 7-0. Bravo au Fortuna et merci d'être passé en somme.Rendez-vous le 8 novembre pour le tirage du prochain tour.