Lyon pousse Amiens vers la sortie

Amiens (4-3-3) : Dreyer - El Hajjam, Adenon, Gouano, Dibassy - Gnahoré, Bodmer (Lefort, 29e), Blin - Otero (Ghoddos, 70e), Mendoza (Timite, 61e), Kurzawa. Entraîneur : Christophe Pélissier.



Lyon (5-3-2) : Gorgelin - Dubois (Denayer, 46e), Tete, Solet, Marçal (Mendy, 66e), Terrier - Tousart, Ndombele, Diop - Traore (Y.Fekir, 85e), Dembélé. Entraîneur : Bruno Génésio.

Un (trop) léger frisson.En visite à Montpellier ce samedi pour le compte de la 19journée de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a voulu protéger ses hommes forts face à Amiens , obligeant Bruno Généso à innover : Martin Terrier en piston gauche, Tete dans l’axe ou encore le jeune défenseur Oumar Soulet (18 ans) qui disputait son premier match avec l’OL. Cela n’a pas empêché les Lyonnais de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire au Stade de la Licorne face à Amiens (2-3).Il faut dire qu' Amiens s’est légèrement fait hara-kiri avec Khaled Adenon qui prend un premier carton jaune pour offrir un penalty à Moussa Dembélé (0-1, 20), avant d’en prendre un second synonyme de carton rouge six minutes plus tard. En infériorité numérique, Amiens a longtemps tenu grâce aux mains fermes de Matthieu Dreyer , avant de céder assez logiquement sur une frappe de Bertrand Traoré, parfaitement lancé par Tanguy Ndombele (0-2, 45+2), puis sur un amour de ballon enroulé de Martin Terrier (0-3, 60).Et alors que le K-O semble acté et que les Lyonnais profitent de voir le petit frère de Nabil Fekir , Yassin, fouler la pelouse, Amiens se révolte et s'offre un baroud d'honneur qui se traduit par une tête contre son camp de Jason Denayer (1-3, 70) et un joli combo : contrôle poitrine-volée de Cheick Timite (2-3, 90+1). Trop tard.