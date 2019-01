Lyon patine face à Reims

Peu de spectacle, un but de part et d’autre : un score final (1-1) qui reflète bien une rencontre où les Gones seront passés à côté de leur sujet face à des Rémois solidaires, mais limités.



Lyon se fait reimser

Lyon ne rugit plus : il miaule

Olympique lyonnais (3-5-2) :Lopes - Denayer - Marcelo - Marçal (Dembélé, 63e) - Dubois - Ndombele - Fekir (Cornet, 46e) - Aouar - Mendy - Traoré (Terrier, 71e) - Depay. Entraîneur : Bruno Génésio.



Stade de Reims (4-3-3) : Mendy - Foket - Engels - Abdelhamid - Konan - Mbemba (Dingomé, 78e) - Romao - Chavalerin - Cafaro (Kamara, 90e) - Chavarría. Entraîneur : David Guion.

» c’est par ces mots que Bruno Génésio avait tenté de rameuter sa troupe, défaite cette semaine à Strasbourg (1-2) . En face Reims , un promu ambitieux qui squatte la première partie de tableau et qui s’était offert le scalp de l’ogre lyonnais lors du match aller (1-0). Les, en quête de régularité, auraient été bien inspirés de s’imposer face aux Champenois pour ne pas se faire dérocher par le LOSC tombeur de Caen en début de soirée. Une rencontre terne et un match nul plus tard (1-1), le contrat n’est pas franchement rempli.Dans un Groupama Stadium aux tribunes bien dégarnies, les deux équipes, probablement engourdies par le froid, démarrent la rencontre au petit trot. Le 4-3-3 rémois se mue rapidement en 9-0-1 et un bloc bas se charge de doucher les - rares - ardeurs lyonnaises. L'OL s’installe dans le camp adverse et, excepté un pétard de Marçal , est bien incapable de se montrer dangereux. Le seul éclair va venir un peu avant le quart d’heure de jeu lorsque, lancé dans le dos de la défense, Traoré est servi par une délicieuse transversale d’Aouar et s’en va tromper le gardien. Seulement, la VAR ne l’entend pas de cette oreille. Lyon s’endort et croit pouvoir tenir le score jusqu’au repos. Seulement, Lyon est naïf. Sur un long dégagement, Chavarría bouffe Denayer et remise sur Nolan Mbemba qui s’en va trouver Rémi Oudin sur le côté. Ce dernier glisse un centre au premier poteau et Chavarría, encore lui, trompe Lopes abandonné par sa défense (1-0, 35). C’est un Lyon sans idée qui regagne le vestiaire la tête basse.Cornet, rentré à la pause à la place de Fekir, Lyon sort son arme des grands soirs. D’entrée, l’ailier se signale, et il n’est pas loin de marquer sur son premier ballon alors que Depay lui adresse un centre au point de penalty. C’est encore lui qui, cinq minutes plus tard, lance Traoré dans la profondeur. Le Burkinabé manque son face-à-face. Le Stade de Reims défend plus bas, plie sans rompre, et Lyon se rendort doucement.Mais la lumière va finalement venir de Traoré. Trouvé aux vingt mètres par Ndombele, il se présente face au gardien après un jeu en remise à trois. Sa frappe, contrée, prend à contre-pied Mendy (1-1, 70). Seulement, passé ce petit rugissement, Lyon retombe dans ses travers. Abdelhamid n’est pas loin de marquer après une folle course de quarante mètres balle au pied (77) et Ojo, qui file droit au but, ne trouve que Lopes sur sa route (82). L’OL finit la rencontre en roue libre et prend un petit point qui lui permet seulement d'assurer sa troisième place. Reims , de son côté, revient à hauteur de l'OM. Avec trois matchs en plus, quand même.