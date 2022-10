Lyon ne s'en sort pas contre Toulouse

Pourtant parfaitement lancés par l'ouverture du score précoce de Tetê, les Lyonnais ne sont pas parvenus à mettre fin à leur disette de victoire face au Téfécé. Un but opportuniste du revenant Ratão en seconde période permet en effet au promu de repartir du Groupama Stadium avec un point précieux. Et de prolonger le gros mal de crâne qui assaille les Gones depuis plusieurs semaines.

Tetê ramène un peu de sérénité

Ratão, retour réussi

OL (4-4-2) : Lopes - Gusto, T. Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê (Cherki, 79e), Tolisso (Caqueret, 69e), Lepenant, Toko Ekambi - Dembélé (Reine-Adelaïde, 69e), Lacazette. Entraîneur : Peter Bosz.



Toulouse (4-3-3) : Dupé - Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere (Genreau, 77e), Spierings, Van den Boomen (Diarra, 84e) - Chaïbi, Dallinga (Ratão, 58e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier.

» . Battus quatre fois d'affilée en championnat – une première depuis plus de trente ans – les Lyonnais se savent sous pression et peuvent compter sur leurs supporters pour le leur rappeler avant le coup d'envoi face à Toulouse. Une piqure bienvenue pour les Gones, qui prennent les devants d'entrée par Tetê, avec l'espoir de passer une soirée un peu plus sereine. Peine perdue avec à l'arrivée un match nul concédé après la pause, qui laisse les hommes de Peter Bosz à huit points du podium avant les joutes du week-end. Pas de quoi éclaircir l'horizon qui se dresse devant Peter Bosz.Quoi de mieux pour se remettre la tête à l'endroit que de prendre les devants rapidement ? Face à une équipe toulousaine habituée à céder dans les premières minutes, les Gones frappent d'entrée pour distiller un peu de sérénité dans tout le Groupama Stadium. À la conclusion d'une belle action collective, Tetê voit sa frappe déviée par le malheureux Keben hors de portée de Dupé. Et si les Violets essaient de poser le pied sur le cuir, se montrant menaçants sur coups de pied arrêtés, à l'image de cette tête d'Aboukhlal (15), ce sont les Rhodaniens qui sont les plus dangereux. Dupé doit se jeter dans les pieds de Toko Ekambi (12), avant de s'interposer face au petit piqué de Lacazette en angle fermé (23). Les champions de Ligue 2, fidèles à eux-mêmes, ne baissent pas les bras et harcèlent le couloir droit lyonnais dans le sillage de Chaïbi, sans grand succès. Dupé doit même se montrer à nouveau décisif en détournant le coup de casque de Tolisso sur corner (41), tandis que Spierings ne touche que le sommet de la transversale de loin (43).Après la pause, Lyon tisse peu à peu sa toile. Très libre entre les lignes, Lacazette laisse Dembélé peser sur la charnière toulousaine, pendant que Toko Ekambi teste à nouveau Dupé (52). Le dernier rempart des visiteurs ne rompt pas devant Dembélé – finalement signalé hors-jeu – quelques instants plus tard (59). Mais cet OL reste fragile, et va se faire punir par un revenant, Rafael Ratão. D'abord mis sur orbite par Van den Boomen au second poteau, le Brésilien ne concrétise pas (62). Mais sur une récupération haute, le ballon lui revient à droite de la surface et il ne se fait pas prier pour remettre les deux équipes à égalité. Tout juste entré en jeu, Reine-AdelaPide s'essaie de loin (74, 75) puis de la tête (90+2), mais Dupé ne baisse pas la garde et Toulouse repart du Rhône avec un point mérité. Les prochains jours s'annoncent toujours aussi agités pour les Gones.