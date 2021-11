Lyon ne fait qu'une bouchée du PSG

Alors que le football a enfin repris ses droits après une semaine houleuse en coulisses, l'OL a dévoré le PSG au Groupama Stadium dans le choc de la D1 Arkéma (6-1). Rapidement dépassées et réduites à dix, les Parisiennes ont totalement sombré et laissent les Fenottes s'échapper en tête.

1

Le PSG KO debout

Hegerberg, deux ans plus tard

Olympique lyonnais féminines (4-3-3) : Endler - Carpenter, Buchanan, Henry, Morroni - Damaris, Macario (Mbock, 65e), Van de Donk (Hegerberg, 73e) - D. Cascarino (Laurent, 74e), Malard (Bruun, 65e), Bacha (Cayman, 57e). Entraîneuse : Sonia Bompastor.



Paris Saint-Germain féminines (4-3-3) : Votikova - Lawrence, Didek, Ilestedt, Karchaoui (E. Cascarino, 60e) - Geyoro, De Almeida, Däbritz (Fazer, 75e) - Diani (Khelifi, 75e), Katoto (Huitema, 75e), Baltimore (Bachmann, 46e). Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.

Par Analie Simon, au Groupama Stadium

Après une semaine chargée en émotions, le football féminin a enfin repris ses droits ce dimanche au Groupama Stadium pour le choc tant attendu entre l'OL et le PSG. Malheureusement pour le suspense, l'affiche a vite tourné court, tant les Lyonnaises ont été supérieures aux championnes de France, la tête ailleurs après quatre derniers jours intenses . Résultat, ça donne un score de tennis (6-1) et une première défaite salée pour Paris cette saison.Comme lors des dernières saisons, ce choc part tambour battant. De l'intensité, des gros duels et Grace Geyoro est déjà à terre. Dominées, les Parisiennes subissent la vitesse des Fenottes et de Melvine Malard, beaucoup plus rapide qu'Amanda Ilestedt. Mais la jeune Lyonnaise manque son face-à-face avec Votikova. De la vitesse, il en est aussi question chez Sandy Baltimore, lorsque l'internationale française est venue déposer un centre dans la surface de l'OL, sans que Diani ne puisse reprendre. Cette action de la 8minute sera la seule du côté du PSG en 45 minutes, tant les joueuses de Didier Ollé-Nicolle subissent. La punition intervient finalement au quart d'heure de jeu, lorsque Catarina Macario est fauchée dans la surface par une Ilestedt aux abois. L'Américaine n'en demandait pas tant pour transformer la sentence. En difficulté offensivement face au Bayern en milieu de semaine, les septuples championnes d'Europe réussissent à faire le break dans la foulée grâce à l'inusable Selma Bacha. De retour de blessure, l'ailière de l'OL réalise un festival avant de servir sur un plateau Danielle Van de Donk, venue couper au premier poteau. Totalement absentes physiquement et mentalement, les championnes de France en titre perdent Ashley Lawrence, exclue pour une faute sur Melvine Malard. La jeune attaquante de l'OL ne passe ensuite qu'à quelques centimètres de définitivement plier l'affaire.Au retour des vestiaires, les joueuses de Sonia Bompastor attaquent fort et plantent le troisième sur un corner parfaitement botté par Selma Bacha et touché par Melvine Malard. Pas aidées par un marquage beaucoup trop laxiste, les Parisiennes craquent à nouveau sur corner, cette fois sur un coup de casque de Damaris Egurrola, bien servie par un caviar quatre étoiles de Catarina Macario. Toujours aussi dominatrices dans le jeu malgré les changements, les Fenottes vont tout de même encaisser un but d'Amanda Ilestedt, qui sauve son match avec sa réduction du score de la tête. Mais pas de quoi affoler les Lyonnaises, qui plantent une nouvelle épine dans la foulée. Et qui de mieux qu'Ada Hegerberg pour crucifier définitivement le PSG. Buteuse du pied gaucheet de la tête, la Norvégienne ne cache pas ses larmes pour ses premiers buts depuis son retour à la compétition début octobre. Largement vainqueures, les Fenottes en profitent pour prendre trois points d'avance sur leurs rivales, qui prennent un coup derrière la tête alors que le Real Madrid arrive jeudi en C1. De son côté, l'OL fait le plein de confiance avant d'aller à Munich pour valider son ticket pour les quarts de finale de finale de la Ligue des Champions.