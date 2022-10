Blanc immaculé

Sous l'eau pendant la première période, les Lyonnais sont revenus des vestiaires requinqués et bien plus entreprenants, ce dimanche soir contre le LOSC (victoire 1-0). Et cela grâce à un ajustement tactique de Laurent Blanc, qui a montré qu'il savait toujours coacher.

Le bon ajustement

Obsession possession

Par Léo Tourbe

Il n’a donc pas oublié comment on ajustait une équipe à la mi-temps. Six ans après avoir quitté notre beau championnat, on pouvait légitimement se demander où en étaient les capacités de coaching de Laurent Blanc . Et il a parfaitement répondu ce dimanche en battant Lille (1-0) . Pourtant, la première période a davantage montré que l’ex-technicien du PSG était en train de se faire marcher dessus par Paulo Fonseca . À la tête d’un LOSC qui sortait d’une série de trois succès consécutifs, le coach portugais a aligné son traditionnel 4-2-3-1. Un milieu dense qui a facilement étouffé l’entrejeu lyonnais, lequel n’a jamais su se défaire du pressing nordiste. Aucune occasion, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette sevrés de ballons, des passes latérales ou vers l’arrière : le trio Aouar-Caqueret-Mendes ne marchait pas et Lyon se noyait. Heureux de voir le lob de Jonathan David heurter la barre, les Rhodaniens regagnaient les vestiaires en détresse respiratoire.Mais la pause a été absolument cruciale pour le match de l’OL avec l'entrée de Johann Lepenant , qui a remplacé un Damien Da Silva peut-être un peu court pour disputer plus de 45 minutes. C’est ce changement qui a chamboulé le scénario de la rencontre. Laurent Blanc a opté pour un 4-4-2 losange en gardant Thiago Mendes en sentinelle, plutôt que de le reculer en défense centrale où il évoluait sous les ordres de Peter Bosz , détaillait Blanc pour Prime Video après la rencontre. Passés en surnombre au milieu, les Rhodaniens ont maîtrisé la possession., a de son côté expliqué Anthony Lopes au même micro. Laurent Blanc a donc répondu à Paulo Fonseca, dont les changements n’ont pas permis aux Dogues de reprendre l’avantage dans la domination., a tout de même insisté l’entraîneur nordiste après le revers. Effectivement, le LOSC n’a pas coulé après la pause, mais la sortie prematurée d’Ismaily, blessé, a été compliquée à encaisser. Et surtout, les visiteurs ont buté sur un grand Anthony Lopes. Après le succès glané à Montpellier , Lyon enchaîne donc une deuxième victoire consécutive. De là à user de poncifs et évoquer un « effet Blanc » ? Mentalement, cela semble évident ; tactiquement, cela reste à voir. Parce que ce dimanche, le technicien lyonnais a su corriger son milieu, mais ça ne sera pas forcément toujours le cas. Et Johann Lepenant, quidixit son entraîneur, aurait pu ne pas finir le match après une grosse semelle assenée à un Lillois cinq minutes après son entrée.Laurent Blanc va désormais se tourner vers le déplacement au Vélodrome dimanche prochain, alors qu’il a l’occasion de recoller à un point des Phocéens. Après cette victoire face aux Dogues, il s'est également satisfait de l'état physique de ses joueurs, alors que Marseille a tendance à imposer un gros tempo., s’est-il félicité. Il est peu probable de le voir lâcher sa défense à trois, puisqu'il a avoué après le match que c’était la première fois que ses hommes évoluaient à quatre derrière. De toute manière, pour lui le but est surtout d'imposer sa politique, peu importe le système.. Un Président avec des convictions.