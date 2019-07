Lyon, l'intuition féminine

Au début était le FC Lyon

« Le FC Lyon était précurseur et en avance sur son temps. Le problème, c’est qu’on s’est aussi rapidement rendu compte qu’il nous manquait quelque chose pour évoluer, qu’on aurait besoin de plus. »

Quand Braillard murmure à l’oreille d’Aulas

« Quand on connaît Jean-Michel Aulas, ce n’est pas banco pour être champion de France, mais banco pour être le premier club français à devenir champion d’Europe en masculin et en féminin. »

Les Magnum, Loulou et les barrières cassées

« Il a fallu casser des barrières quand même, certains nous jalousaient, mais à un moment, cette équipe a été la principale image du club. »

Une machine de guerre dans toute sa splendeur. On a vu jeudi une femme se pointer au musée ouvert par l’Olympique lyonnais au printemps 2018 et se transformer d’un coup en petite fille ouvrant ses premiers paquets de Noël. Son nom ? Christie Welsh, 38 ans, passée jouer une dizaine de matchs dans le coin en 2005. Depuis son départ de Lyon, l’ancienne internationale américaine n’avait jamais remis les pieds dans la ville et n’avait donc pas vraiment pu mesurer le chemin parcouru en quatorze ans par la section féminine de ce club dont elle ne connaissait, au premier jour, quasiment rien, si ce n’est qu’il lui aura permis de prolonger un séjour en Europe débuté l’année précédente en Suède, à Örebro. 2005, chez les filles de l’OL : la fin de l’an I. Et 2019 ? Une nouvelle étape de l’aventure, le moment de «» selon Jean-Michel Aulas, ce que le président lyonnais a matérialisé par l’installation de Jean-Luc Vasseur aux manettes de ses Fenottes.Arrivé à Lyon mi-juin, celui-ci se prépare à devenir le premier entraîneur de l’histoire du foot français à avoir coaché en D1 masculine et en D1 féminine. Ce qu’a dit Vasseur au moment de s’installer dans le siège baquet : «» Tout simplement parce que l’OL est aujourd’hui un monstre, le plus brutal de son pays, le plus gros du continent : six Ligue des champions gagnées entre 2011 et 2019, treize titres de champion de France consécutifs, huit Coupe de France remportées depuis 2005 sur douze finales disputées... Ainsi va l’empire.Et ainsi avance le bolide, qui ne cesse de se renforcer d’année en année et semble incapable d’une sortie de route, si bien qu’Élodie Thomis, onze saisons à l’OL sur le CV, lâchait il y a quelques semaines, à, cette question : «» Avant d’y répondre toute seule : «» Peut-être avant tout car Lyon avait cette petite chose dans ses artères qui veut que c’était ici, et nulle part ailleurs, que le football féminin français devait éclater pour de bon. Parce qu’Aulas, évidemment, parce que l’OL, aussi, parce que Madame Toutain, peut-être – la gérante de la brasserie de l’Ours Blanc et supportrice historique du club a notamment entraîné Sainte-Foy-Lès-Lyon lors du premier match féminin de l’histoire joué à Gerland en février 1970 contre Saint-Maurice-de-Beynost (8-1) – et parce que le FC Lyon, surtout.Il est aujourd’hui impossible de comprendre le succès de l’Olympique lyonnais sans comprendre ce qu’était justement le FC Lyon, club quadruple champion de France (1991, 1993, 1995, 1998) chez les filles, dont l’OL aura récupéré les droits sportifs en 2004, avant de réapparaître progressivement cinq ans plus tard, loin de la D1 féminine. «, replace instantanément Thierry Braillard, ancien secrétaire d’État chargé des Sports et historique de la vie politique lyonnaise.» Intéressant et performant, car le FC Lyon est rapidement devenu un nid à internationales, dont la porte-brassard Cécile Locatelli. «, raconte aujourd’hui celle qui est depuis devenue, entre autres, la sélectionneuse de l’équipe de France U16.(club de rugby, N.D.L.R)Et quelques regards, aussi, les autres clubs français voyant bien rapidement l’avance prise par les dirigeants lyonnais qu’étaient Paul Piemontese, arrivé à la tête du club en 1988, et son copilote, Jacques Manrique, cerveau des projets sportifs du FC Lyon.Ainsi, c’est à Lyon qu’ont été créées les premières sections sportives dédiées au football féminin et c’est aussi à Lyon qu’a débarqué un jour la première internationale, Irina Grigorieva, en 1993. Locatelli : «» Et ce ne sont pas les 50 000 euros de subvention alloués à la section féminine qui peuvent permettre cette mue. Alors, Thierry Braillard, maire-adjoint de Lyon chargé du sport depuis le mois d’avril 2001, part à l’aventure.Nommé dans l’équipe d’un Gérard Collomb habitué de Gerland, Braillard va alors jouer des coudes pour imposer ses idées. Inévitablement, l’élu se retrouve embarqué dans la délégation officielle lyonnaise lors des déplacements européens de l’OL et n’hésite pas à souffler à l’oreille de Jean-Michel Aulas. Un soir de Ligue des champions, voilà ce qu’il lui dit : «» L’OL vit alors ses heures de gloire, c’est le début des années 2000, celles des trophées nationaux à gogo et des espoirs européens. Aulas a donc déjà les mains dans le cambouis et la tête ailleurs.Du moins, c’est ce que pense dans un premier temps Thierry Braillard, avant de voir le président de l’OL revenir vers lui en 2004. Cette fois, pour dire banco. «» , précise Braillard. Les bonnes relations entre Aulas et Piemontese, cadre dirigeant chez Renault Trucks, sponsor de l’OL, feront le reste. Une question se pose malgré tout : est-ce une simple lubie ? Une vraie volonté ? De l’opportunisme ? Impliquée dans les discussions autour de la fusion FC Lyon-OL, Cécile Locatelli s’interroge aussi : «Première preuve : au moment de lancer l’affaire, Aulas décide de conserver sur le banc Farid Benstiti, arrivé sur celui du FC Lyon trois ans plus tôt.resitue celui qui a ensuite coaché les filles du PSG.» Problème : la troupe va mettre un peu de temps à trouver la bonne stratégie pour assouvir ses ambitions.Car, à peine la fusion validée, l’OL veut vraiment frapper vite et fort. Peut-être trop. Alors, en 2005, six internationales américaines, dont les stars Aly Wagner et Hope Solo, déboulent dans le Rhône, sous les regards méfiants des locales. «, se souvient la capitaine Locatelli.» Autre problème, Benstiti se montre plus laxiste avec les petites nouvelles et les laissent notamment manger des Magnum au fond du bus, là où les Françaises sont surveillées de près. Le coach rembobine : «» Et de faire mûrir le groupe aussi, Locatelli avouant avoir poussé deux ans de plus pour «» au contact de la bande des six (Solo, Nicks, Slaton, Fair, Wagner, Welsh).En championnat, l’OL laisse d’abord Montpellier et Juvisy se battre pour le titre, ce qui n’empêche pas les adversaires des Lyonnaises de grincer des dents. Parce que tout le monde sent que quelque chose se passe, que Lyon a désormais des moyens et qu’Aulas prépare ses arguments : proposer des salaires là où les joueuses touchent des indemnités à Montpellier, des infrastructures de qualité... La promesse de pouvoir vivre du foot, en somme., détaille Locatelli."T’inquiète pas cocotte, t’es dans un super club et des titres, tu vas en gagner..."» Bingo : en 2007, l’OL change de cap et décide de devenir la meilleure équipe du pays en recrutant simplement les meilleures joueuses du pays, qui évoluent alors à Montpellier, là où Louis Nicollin avait de son côté déjà joué le rôle de pionnier, sans le jusqu'au-boutisme de « JMA » . Laure Lepailleur, Camille Abily, Sonia Bompastor et Hoda Lattaf déménagent à Lyon, le foot féminin français vient de changer de visage.La sauce d’Aulas a pris, et chaque cycle va désormais être l’occasion de faire un pas en avant. Au lendemain de la défaite en finale de la Ligue des champions 2010, Farid Benstiti est alors remplacé par Patrice Lair, qui réussira l’exploit de valider le premier triplé de l’histoire de l’OL (championnat, coupe, C1) avec un effectif à l’équilibre précieux : des jeunes pousses, des internationales françaises, des stars étrangères. Lyon doit être un cocktail, mais le meilleur d’entre tous. «, raconte l’actuel entraîneur de Guingamp."Soyez championnes d’Europe et après, tout sera plus simple."» Et elle l’est aussi aujourd’hui, les titres ne cessant de s’empiler et les stars avec. Cela ne semble pas près de s’arrêter, même si certains clubs en France (le PSG) ou à l’étranger se structurent progressivement (en Espagne ou en Angleterre, notamment) et pourront bientôt regarder pleinement l’OL dans les yeux. Un Lyon qui a encore faim et mis à l’honneur en recevant les demi-finales du Mondial en cours : c’est aussi ça, mesurer le chemin parcouru.