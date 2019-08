Juninho tout-puissant

Juninho est omniprésent depuis plus de deux mois à l'OL, s'occupant du mercato aux côtés de Florian Maurice, tout en restant proche du terrain et du groupe de Sylvinho. Une prise de pouvoir qui coïncide avec la mise en retrait du président Jean-Michel Aulas. Attention, il y a un nouveau patron en ville.

Le contrôle total d'un omnipotent

Juni dans la lumière, Aulas dans l'ombre

Par Clément Gavard

Il n’avait eu besoin de promettre à personne qu’il reviendrait un jour dans son club de coeur, tout le monde savait que Juninho finirait par revenir à Lyon dans un nouveau costume. L’évidence était pourtant loin d’en être une il y a encore quelques mois. Nous sommes en octobre 2018 et l’ancien génie des coups francs décide de vider son sac dans un entretien fleuve accordé à: la censure à la télévision au Brésil, les maux de la presse, son opposition à Jair Bolsonaro, le président de son pays, et donc son avenir dans le ballon rond. «, dévoilait-il.Alors, Juninho a attendu. Huit mois à peine, pour s’imposer comme la tête de gondole du nouveau cycle lyonnais et faire son grand retour sur le devant de la scène à l’OL en tant que directeur sportif, presque dix ans jour pour jour après l’annonce déchirante de son départ. «, a développé Juni lors de sa première conférence de presse.» Aucune peur sur le visage du natif de Recife, venu avec Sylvinho dans ses bagages et quelques convictions : «» Le discours d’un homme qui sait ce qu’il veut.Juninho n’a pas eu besoin d’un temps d’adaptation pour prendre la mesure de son nouveau rôle. Le jeune dirigeant de 44 ans a rapidement imposé son autorité naturelle chez les Gones, où son passé glorieux (343 matchs, 100 buts, 14 trophées) devrait lui offrir un sacré crédit. Mais le Brésilien refuse de s’appuyer là-dessus, il préfère parler, expliquer, démontrer. Ainsi, il a beaucoup parlé des changements nécessaires pour permettre à Lyon d’aller titiller le PSG - un objectif à peine avoué - sur le moyen terme. Comprendre : les méthodes risquent de changer et les ambitions de monter d’un cran. Deux mois plus tard ? Juninho n’est pas pleinement satisfait et reste conscient qu’il faudra du temps pour récolter les fruits de leur labeur. «, a-t-il développé au micro d’OL TV en début de semaine.» Un gentil avertissement et un modèle de perfectionnisme.Il va peut-être falloir s'y habituer, Juninho est partout. Aux côtés de Florian Maurice et de la cellule de recrutement, il a géré d'une main de maître le début du mercato lyonnais, faisant passer la pilule des départs attendus avec des arrivées rapides et intelligentes. Avec son nouveau look de petit intellectuel, il a toujours été présent aux côtés de Jean-Michel Aulas et Maurice lors de la présentation des nouvelles recrues, prenant souvent la parole pour défendre les choix des dirigeants lyonnais et mettre en avant la valeur ajoutée de chaque joueur. Memphis Depay est déjà séduit par le bonhomme, comme il l'a fait comprendre dans: «» Voilà peut-être la force de Juninho : il comprend son nouveau job de directeur sportif, mais il parvient aussi à lui donner une touche personnelle. Comment ? En restant très proche du terrain et de l'effectif. «, confiait récemment Denayer.» La preuve lors du stage à Tignes, en juillet, où il était venu passer trois jours, scrutant le moindre détail de chaque séance d'entraînement, ou même lors de son passage sur OL TV cette semaine, lors duquel il a déroulé sa vision tactique de la préparation lyonnaise. L'empreinte du patron.Jean-Michel Aulas dans tout ça ? Il reste le big boss de l'OL, il ne faut pas se tromper. Mais le président historique du club rhodanien se fait beaucoup plus discret, que ce soit dans les médias ou même sur Twitter, son terrain de jeu depuis quelques années. L'entrepreneur de 70 ans avait d'ailleurs annoncé la couleur dès l'arrivée de Juninho et ne cesse de le répéter à chaque intervention médiatique : cette mini-révolution va lui permettre de se mettre en retrait. «, a-t-il confirmé dansen juillet.» Rarement l'omniprésent Aulas n'avait accordé une aussi grande confiance à quelqu'un à Lyon, au point de lui laisser les mains libres pour choisir un entraîneur ou faire le mercato. Une façon, peut-être, de préparer sa sortie après plus de trois décennies à diriger son club. Le naturel pourrait revenir au galop, c'est vrai, mais JMA est apparu épanoui sur les ondes de RMC cette semaine : «» Pourvu que ça dure.