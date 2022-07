Aouar, Gone atone

Prodige de l'OL, Aouar vit un déclassement inattendu depuis deux ans. Retardé depuis trop longtemps, son futur départ de l'OL va résonner comme un second début de carrière.

« J'ai entendu : "S'il en est là à tel âge, il doit faire ça, puis ça, puis encore ça." Et on a dessiné mon propre chemin. Mais c'est le mien. »

« Chaque été, on se met dans ma tête »

« Depuis un an et demi, c'est up and down, de très bonnes choses et à d'autres moment, du dilettantisme. Ça nous fait mal au cœur. »

Les prises de tête de l'esthète

Par Timothé Crépin

Propos de Houssem Aouar issus de Libération. Ceux d'Armand Garrido et de Gilles Rousset recueillis par TC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De 50 à 60 millions d'euros ! Cela devait être lui. Un nouveau transfert d'envergure d'un pur produit du centre de formation de l'OL. Histoire de suivre les traces de ses aînés : Samuel Umtiti (transféré contre 25 millions d'euros au Barça), Corentin Tolisso (41,5 millions d'euros au Bayern Munich) et Alexandre Lacazette (53 millions d'euros à Arsenal). En 2020, en sortie de confinement, Houssem Aouar est (très) grand dans le parcours lyonnais en Ligue des champions, si juste et si délicieux en quarts de finale face au Manchester City de Pep Guardiola (3-1) . Les efforts défensifs, les transitions efficaces, la justesse offensive... Ce soir-là, Aouar franchit un nouveau cap. Et tout le monde est unanime : il est prêt pour aller voir plus haut. Les prétendants sont là : Juventus, PSG, Barcelone, Arsenal et... Manchester City sont cités.Un mois après le récital de Lisbonne,rapporte un accord Arsenal-Aouar. Montant proposé par les: 40 millions d'euros. Jean-Michel Aulas dégaîne son téléphone et tweete :Le juste prix du Gone selon Lyon : entre 50 et 60 millions d'euros ! En plein Covid et avec une crise économique qui fait mal, les mastodontes européens finissent par lâcher l'affaire.Quasiment deux ans ont passé. Aouar est toujours lyonnais. Aouar est toujours annoncé sur le départ. Mais avec deux différences notables : son niveau et son prix., analysait-il en avril dans"S'il en est là à tel âge, il doit faire ça, puis ça, puis encore ça."Vendredi dernier, une rumeur expliquait que le numéro 8 des Gones avait reçu une offre du Séville FC. Offre supposément mise en attente, pour voir si d'autres clubs se positionnent. Trop pour Aouar, qui a répondu sur Twitter :C'est dire l'agacement du garçon face à cette situation.L'impression que sa trajectoire ressemble d'ailleurs à celle de son club ces derniers temps. Comme si cela ne suffisait pas (et pour illustrer que le train a déraillé), Aouar a enchaîné les mésaventures : écarté pour un match pour avoir séché un décrassage à Angers en 2020 ; embrouille avec Paquetá pour tirer un penalty à Rennes alors que Lyon est corrigé 0-4 ; insultes véhémentes d'un supporter après l'élimination face à West Ham cette année ; sifflets du Groupama Stadium à son entrée en avril ; et bien sûr son compteur en équipe de France qui reste bloqué à une toute petite sélection, face à l'Ukraine (7-1), en 2020, quand tout allait bien. Il avait également révélé n'avoir joué que deux matchs sans avoir mal lors de la saison 2020-2021.Pour couronner le tout, Jean-Michel Aulas y est allé de sa pique en mars dernier :Sous-entendu : Houssem, il te reste un an de contrat, il va peut-être falloir se bouger pour que l'OL te vende à un bon prix., tranche Gilles Rousset, entraîneur-adjoint de la réserve lyonnaise à l'époque d'Aouar.up and downUn air de nostalgie parcourt également Armand Garrido, ancienne référence de la formation lyonnaise, qui a peaufiné Aouar :Il serait donc très étonnant de voir Aouar avec un maillot lyonnais en septembre. Un départ presque amer pour tout le monde., confirme Garrido.Aouar a poussé la porte de Tola Vologe en 2009. Une éternité pour Garrido :Aujourd'hui, l'OL accepterait de lâcher son joueur contre environ 20 millions d'euros. Roma, Real Sociedad, Betis Séville, Séville FC... Oui, ce ne sont plus les très grands clubs qui sont là, mais Aouar a gardé une cote. Comme pour prouver que rien n'est perdu, alors qu'il s'est aussi distingué par un but lors du premier match de préparation contre le FBBP01. Rappelons, quand même, que le garçon vient à peine d'avoir 24 ans., disait joliment Aouar dans. À lui de jouer, maintenant.