Lyon fait le boulot contre Amiens

À domicile, Lyon s'est imposé tranquillement devant une faible équipe amiénoise grâce à des éclairs de Bertrand Traoré et Memphis Depay.

Le show Traoré

Le show Depay

Lyon (4-3-1-2) : Gorgelin - Dubois, Marcelo, Morel, Fer. Mendy - Ndombele, Tousart (Diop, 87e), Aouar - Depay - Traoré (Cornet, 87e), Mariano (Terrier, 76e). Entraîneur : Bruno Génésio.



Amiens (4-2-3-1) : Gurtner - El Hajjam, Adenon, Dibassy, Lefort - Fofana, Gnahoré - (Otero Timite, 89e), Mendoza, Cornette - Konaté (Bodmer, 84e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Ça n'avait beau être qu'une réplique, elle brillait de mille feux. Surtout entre les mains de Nabil Fekir , fêté comme il se doit sous le soleil lyonnais. Mais la pépite lyonnaise est rentrée aux vestiaires avec sa Coupe du monde pour laisser ses copains magnifier la reprise du quotidien de la Ligue 1. Sur le papier, même sans l'international français, il y avait de quoi réussir une aussi belle entrée que la saison passée, où les Gones avaient balayé Strasbourg . Emmenée par un milieu jeune et un trio d'attaque aussi sexy qu'inconstant, l'équipe de Bruno Génésio détenait les joueurs frisson pour donner chaud à la défense amiénoise.Mais le premier frisson est venu d'un défenseur, la recrue Léo Dubois , toute proche de tromper Gurtner d'une frappe à ras de terre avant le quart d'heure de jeu, après une subtile déviation de Traoré. Mendoza tente bien de secouer ses partenaires d'une frappe lourde fuyant le cadre, mais c'est bien le scénario attendu qui prend forme : des Lyonnais qui font vivre le ballon face à une équipe amiénoise attentiste. Bien lancé par Memphis Depay , Bertrand Traoré gâche d'abord une belle opportunité en perdant son face-à-face avec Régis Gurtner . Il en faut plus pour décourager le Burkinabé qui réussit un petit festival dans la foulée sur son côté droit, prenant de vitesse Lefort avant de trouver la faille, enfin, en frappant angle fermé dans une forêt de jambes. Celles du portier amiénois sont pour une fois trop écartées. Lyon est logiquement devant et l'ancien de l' Ajax est tout proche de mettre fin à tout suspense sur une action quasi identique à la précédente. Si on peut lui reprocher parfois son jeu un peu « bègue » , il faut bien reconnaître que, comme Valérie, son langage corporel vaut toujours le coup d’œil quand la chique lui arrive. Heureusement, car il n'y avait pas grand-chose d'autre à voir dans une première période rendue peu attrayante par le manque de répondant de l'équipe de Christophe Pelissier.S'ouvraient alors deux hypothèses : soit l'OL haussait le ton collectivement pour transformer une victoire tranquille, mais étriquée en démonstration, soit l'apathie quasi générale prenait le dessus et nous emmenait doucement vers la sieste. C'est malheureusement la seconde voie qu'ont choisie la plupart des acteurs. Lyon , ne se sentant pas en danger, maîtrise toujours les débats au milieu et laisse ses attaquants à leurs envies ou non de faire le show individuel. Amiens en profite pour s'enhardir un brin et se retrouve tout proche de punir l'indolence de son adversaire après un joli une-deux entre l'intrigant Mendoza et Quentin Cornette , conclu par une frappe de ce dernier qui meurt tout près du poteau. Trop peu pour faire regretter à l'Olympique lyonnais son petit match, car le talent, même économisé, finit souvent par parler. Celui de Memphis Depay était resté muet jusqu'au dernier quart d'heure. Peu inspiré dans le jeu, l'international néerlandais a claqué son habituel but de classe sur un coup franc aux seize mètres, logé dans la lucarne de Gurtner. Suffisant pour commencer cette nouvelle saison sans fausse note, même si les solistes ont encore surpassé l'orchestre.