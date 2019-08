Lyon fait danser Angers

Pour sa première de la saison à domicile et le grand retour de Juninho à la maison, Lyon a vécu une soirée parfaite. L'OL s'est montré sans pitié pour Angers, littéralement englouti par les morfales lyonnais (6-0). À la baguette ? Memphis Depay et Moussa Dembélé, tous les deux auteurs d'un doublé, et Houssem Aouar, impliqué dans trois buts. Séduisant.

6

La dalle lyonnaise

Un délicieux festin

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois (Tete, 70e), Andersen, Denayer, Koné - Thiago Mendes (Jean Lucas, 69e), Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé (Terrier, 66e), Depay. Entraîneur : Sylvinho.



Angers (4-1-4-1): Butelle - Manceau, Pavlović, Thomas, Aït-Nouri - Santamaria - Capelle, Pajot (Ninga, 54e), Mangani, Pereira-Lage (Bahoken, 69e) - Alioui (Kanga, 69e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Par Clément Gavard

Pour Lyon, c’était une soirée qu’il ne fallait pas gâcher. D’abord parce que la première de la saison à la maison revêt toujours une importance symbolique, et attise une certaine excitation. Surtout quand elle intervient une semaine après un succès flatteur, sur la Côte d’Azur. Ensuite, parce qu'il y avait un retour à fêter. Celui de Juninho, dans le costume de directeur sportif une décennie après ses adieux à Gerland et accueilli par un superbe tifo au Groupama Stadium. Alors cette fois, l'OL ne s'est pas loupé. Mieux, l'équipe rhodanienne a régalé son public, ne faisant qu'une bouchée d'Angers (6-0), dépassé à tous les niveaux par l'envie et le talent de son adversaire du soir. L'opération séduction est déjà réussie. Pourvu que ça dure, pour les fans des Gones.Il y avait le discours de Sylvinho, avant la rencontre : «» Puis, il y a eu les actes sur le terrain avec le même onze que celui aligné à Monaco une semaine plus tôt. Un bloc très haut, un pressing intense pour déstabiliser le 4-1-4-1 angevin orphelin de Reine-Adelaïde passé d’Angers à Lyon en milieu de semaine... Et un premier rugissement signé Aouar, dont la frappe est seulement effleurée par Butelle (1-0, 11). Qui d’autre que le numéro 8 pour lancer la fête, dans la capitale des Gaules ? L’OL contrôle la chique, et maîtrise une équipe angevine timide mais proche d’égaliser sur la tentative de Pereira Lage brillamment repoussée par Lopes (13).Le rythme redescend, les hommes de Sylvinho laisse Angers poser le pied sur le ballon et se rapprocher de la surface lyonnaise. Pour mieux les enfoncer : en moins de dix minutes, les locaux plient les gaules. Tousart trouve Dembélé dans la profondeur, l’attaquant français - inexistant depuis le début de la rencontre - profite d’un contre favorable pour réaliser un enchaînement crochet-tir laissant Butelle sur les miches (2-0, 36). Avant la pause, c’est au tour d'un Memphis bien décalé par Aouar de croquer dans le gâteau en envoyant la gonfle entre les jambes du portier du SCO (3-0, 43). Oui, cet Olympique Lyonnais a déjà changé.Pas le temps de gérer, les Lyonnais sont décidés à poursuivre leur festin devant un public affamé. D’une louche délicieuse, Aouar trouve Depay dans la surface et l’international néerlandais ne tremble pas pour s’offrir un doublé validé après quelques minutes de flottement à cause de la VAR (4-0, 48). Les esthètes sont de sortie et la bande à Moulin prend un nouveau coup sur la tête, comme pour rappeler que cette soirée n’était de toute façon pas la leur. Surtout que les mouvements de classe s'enchaînent, les Lyonnais faisant tourner en bourrique des Angevins à l'agonie.Après un raté de Traoré (65), Dembélé frappe à nouveau en bénéficiant encore d'une mauvaise appréciation de Pavlović pour se présenter seul face à un Butelle à la rue (5-0, 65). Le défenseur bosnien termine même la tête sous l'eau quelques minutes plus tard, alors que Memphis lui fait danser la samba dans la surface avant de servir en retrait un Jean Lucas fêtant son premier but sous ses nouvelles couleurs quelques secondes après avoir remplacé Mendes (6-0, 72). La fin du calvaire pour des visiteurs déprimés, pas loin d'encaisser un septième pion par Terrier et qui n'auront même pas réussi sauver l'honneur en fin de partie, le but de Kanga ayant finalement été refusé (89). Un coup d'arrêt violent, mais surtout une démonstration impressionnante de l'OL. Une soirée parfaite.