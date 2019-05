Lyon fait couler l'OM

Supérieur techniquement puis numériquement, l'Olympique lyonnais est allé se balader dimanche soir au Vélodrome (0-3) et a collé une gifle à un OM définitivement malade. Les Gones prennent quatre points d'avance sur les Verts.

La semaine des 27

Les griffes de Lopes, la porte pour Ćaleta-Car

Marseille (4-3-3) : Mandanda - Sakai, Kamara, Ćaleta-Car, Amavi - Lopez, L. Gustavo, Strootman - Radonjić (Thauvin, 46e), Balotelli (Payet, 78e), Ocampos (Germain, 71e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Rafael, 82e), Marcelo, Morel, Mendy - Ndombele, Aouar - Cornet, Fekir (Dembélé, 75e), Terrier (Tousart, 83e) - Depay. Entraîneur : Bruno Genesio.

Aux grandes semaines, les grands hommes et les grands signes. Rudi Garcia voulait voir des symboles dans cet OM-OL, ils seront venus : cette deuxième semaine de mai aura bel et bien été celle des mecs à dreads et qui courent avec un numéro 27. Divock Origi a été le héros du mardi, Maxwel Cornet aura été celui du dimanche, lui qui est venu planter un doublé dans un Vélodrome en ébullition et permettre à l'OL de couler pour de bon un OM en vrac (0-3). Voilà les Lyonnais avec quatre points d'avance sur les Verts.Puisqu’il est de coutume de passer des messages lorsqu'on se retrouve entre Olympiques, Rachid Zeroual, l’un des leaders des South Winners, ne pouvait manquer de photographier ceux balancés sur le virage sud du Vélodrome par ses potes : «» , «» , «» ... Rudi Garcia pensait que le mal était «» . Réponse ? Son OM est capable de danser un peu plus encore avec ses démons. La preuve : alors queMozer est passé dire bonjour, les Marseillais mettent une dizaine de minutes à peine pour retrouver une vieille goule qu’ils ne connaissent que trop bien. Dans un choc en toc, Anthony Lopes attrape de nouveau les projecteurs du coin, jaillit parfaitement devant Balotelli, décolle au moins aussi bien sur une volée d’Ocampos et enchaîne les sorties autoritaires.Mieux : les coéquipiers du félin lyonnais, organisés dans un 4-2-3-1 classique au milieu duquel Tanguy Ndombele donne le rythme, dictent la tenue des débats et appuient en profondeur. Ce qui aura donné une première période moyenne, animée par des coups de gueule entre copains et un OM frileux, où l’OL a fait la différence grâce à l’opportunisme d’un Maxwel Cornet venu confirmer qu’on était bien dans la semaine des numéros 27 et aurait pu se mettre pour de bon au chaud si Memphis Depay n’avait pas craché sur deux tête-à-tête avec un Mandanda dominé sur les deux fois. Validation : on ne prie pas pour les miracles, espérés par Garcia, il faut les provoquer.Action, réaction. Après avoir laissé Germain, Sanson, Payet et Thauvin sur le banc au coup d'envoi, l'entraîneur marseillais dégaine le dernier nommé dès le retour des vestiaires et le voit trouver un Balotelli trop court pour tromper Lopes dans la foulée. Décidé à ne pas recevoir des calottes sans réagir, l'OM met enfin de la vie dans son dimanche soir, voit Florian Thauvin poser une tête au-dessus et Bruno Genesio s'égosiller dans sa zone technique. Une bascule dans la rencontre, dont l'international français serait le déclencheur ? C'est ce qui est imaginé alors que Luiz Gustavo passe tout près de l'égalisation et que Lopes sort de nouveau les crocs devant Ocampos et Sakai. Problème, à 25 minutes de la fin de la foire, Duje Ćaleta-Car voit Tanguy Ndombele sortir une nouvelle passe aveugle et couche Terrier en position de dernier homme. Comme à l'aller, le défenseur croate prend la porte et laisse Garcia face à un énième casse-tête, qu'il règle en échangeant Ocampos et Germain.Et pourquoi pas ? Garcia, qui reste sur quatre défaites contre l'OL, a un honneur et n'hésite pas à se mettre à poil alors que Mandanda étouffe des tentatives de Terrier et Ndombele pendant que Moussa Dembélé balance dans le décor une balle de 0-2. Reste que les Gones ont un podium à assurer, une baston régionale à régler et, au bout d'une énième inspiration de Ndombele, Dembélé double la mise pour l'OL pendant que le Vélodrome se vide. Si le mal était déjà fait, le voilà encore un peu plus profond : Cornet a planté un troisième but en contre. Et l'OM déborde de tous les côtés.