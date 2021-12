Lyon et Paris continuent leur course-poursuite

TB

Pour la dernière de l'année en championnat, les Lyonnaises ont poursuivi leur sans-faute sur la pelouse de Charléty face à une belle équipe du Paris FC. Les Franciliennes ont d'ailleurs longtemps regardé les Fenottes droit dans les yeux, se procurant les meilleures opportunités au cours de la première demi-heure. Les filles de Sonia Bompastor font pourtant la différence en deux minutes : sur un exploit personnel de Cascarino d'abord, puis grâce à un nouveau but d'Hegerberg, parfaitement servie par Bacha. Une déviation de la tête signée Greboval juste avant le retour aux vestiaires redonne un peu d'espoir au Paris FC, mais les Lyonnaises restent intraitables. Vaysse est même exclue pour un excès d'engagement sur Mbock (64), laissant les visiteuses aux commandes pour la dernière demi-heure.Dans le même temps, le PSG recevait Bordeaux à quelques kilomètres de là, du côté de Clairefontaine. Avec l'objectif de ne pas laisser les Lyonnaises filer dans la course au titre. Mission réussie. Pourtant, les Rouge et Bleues sont bousculées tout au long d'une première période globalement dominée par des Girondines plus tranchantes. Un rapport de force qui s'inverse après la pause, Katoto trouvant la barre sur un geste acrobatique. Bachman, Däbritz ou encore Diani s'essaient, mais la défense de Bordeaux tient bon. Jusqu'à cette combinaison plein axe et ce bon ballon de Baltimore pour envoyer Karchaoui conclure de près. Une courte victoire malgré plusieurs situations intéressantes pour Katoto et Diani, qui permet aux joueuses de la capitale de rester dans le sillage de Lyon.