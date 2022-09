Lyon en colle cinq à Angers

Lyon (4-3-3) : Lopes - Gusto (Henrique, 70e), Mendes (Da Silva, 70e), Lukeba, Tagliafico - Faivre, Tolisso, Caqueret - Tetê (Reine-Adélaïde, 66e), Lacazette (Dembélé, 65e), Toko Ekambi (Barcola, 80e). Entraîneur : Peter Bosz.



Angers (3-1-4-2) : Bernardoni - Bamba, Hountondji, Mendy - Bentaleb - Valery (Thioub, 77e), Doumbia, Hunou (Abdelli, 84e), Ounahi (Capelle, 78e) - Boufal (Sima, 69e), Diony (Salama, 69e). Entraîneur : Gérald Baticle.

L'OL monte en puissance.En signant sa plus grosse victoire depuis le début de la saison ce samedi face à Angers (5-0) au Groupama Stadium, l'Olympique lyonnais retrouve provisoirement le podium de la Ligue 1. Hormis une belle opportunité pour Loïs Diony, qui voit sa frappe freinée par Anthony Lopes - de retour de suspension - en début de rencontre (13), les Gones n'ont quasiment jamais été inquiétés par les Angevins, attendant tranquillement la demi-heure de jeu pour accélérer le tempo. Sur un long ballon de Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi profite de l'intervention loupée d'Abdoulaye Bamba pour lâcher une demi-volée croisée qui trompe Paul Bernardoni. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'Alexandre Lacazette de trouver le chemin des filets de la tête, sur un centre de Malo GustoLe capitaine lyonnais fait d'ailleurs rugir le Groupama Stadium à deux autres reprises : une fois après un magnifique enchaînement acrobatique (42), puis à la réception d'un centre de Tetê contré (49), mais l'arbitre vient calmer l'OL en signalant à chaque fois une position de hors-jeu. Pas de quoi frustrer les Rhodaniens qui plient la rencontre à l'heure de jeu. Toko Ekambi s'offre un doublé en reprenant au second poteau un centre dévié de Gusto, puis Castello Lukeba participe à la fête en claquant une tête sur un corner où Bernardoni se manque. Entré peu après l'heure de jeu à la place de Lacazette, Moussa Dembélé se charge de conclure le feu d'artifice au terme d'une longue course suivie d'une frappe dans un angle très ferméAucune victoire et une dix-neuvième place après six journées : Danger à Angers.