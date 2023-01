Lyon élimine difficilement Metz

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva (Tagliafico, 73e)- Mendes, Caqueret - Tetê, Cherki, Barcola (Lacazette, 73e) - Dembélé. Entraîneur : Laurent Blanc.



Metz (4-3-3) : Oukidja – Alakouch (Kouao 61e), Traoré, Cande, Udol (Kouyaté, 79e) - Maïga (Maziz, 74e), N'Duquidi, Atta - Gueye (Sabaly, 74e) , Mikautadze (Joseph, 61e), Jallow. Entraîneur : László Bölöni.

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un léger rayon de soleil.Huitième de Ligue 1 et défait par Clermont le week-end dernier à domicile, l’OL ne disputait pas qu’un simple trente-deuxièmes de finale de Coupe de France face à Metz. C’est donc avec sérieux que les Lyonnais ont entamé la rencontre, mettant le pied sur le ballon (70% de possession) et multipliant les occasions franches. Maxence Caqueret a d’abord trouvé la barre des Grenats sur coup franc (18) tandis que Moussa Dembélé a manqué un but tout fait (20). C’est ensuite Alexandre Oukidja qui s’est opposé devant Bradley Barcola (34) et Tetê (39).Une domination qui a fini par faire bouger le tableau d'affichage au retour des vestiaires avec l'ouverture du score de Bradley Barcola qui a fusillé Oukidja de près pour son premier but en pro. Mais comme rien n’est jamais simple avec l’OL, Metz recolle illico au score grâce à Ablie Jallow qui a envoyé un missile sous la barre d’Anthony Lopes. Les Mosellans ont appuyé sur l’accélérateur et les centres de Jallow (65) et Udol (68) ont même fait trembler les Gones. Mais sur un corner, la tête de Castello Lukeba est déviée par Fali Candé dans ses propres filets, offrant ainsi à l'OL une qualification synonyme de (petite) bouffée d'oxygène.Et si le chemin le plus court vers l'Europe était la Coupe de France ?