Lyon prend ses aises

Mis à l'abri par un doublé de Memphis et un CSC de Fortes, l'Olympique Lyonnais a souffert et vu son avance fondre dans la dernière demi-heure de jeu. Mais malgré le bon finish lensois, les hommes de Rudi Garcia ont arraché un succès somme toute mérité (3-2) qui leur permet de prendre seuls les commandes de la Ligue 1. Les faux pas de Lille et du PSG donnent du crédit à la thèse selon laquelle Jean-Michel Aulas va se noyer dans un bain de champagne au printemps prochain.

Lyon à l'heure, Lens en leurre

Leca, le roi mage

Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois (Cherki, 66e), Denayer, Diomandé, De Sciglio - Paquetá (Jean Lucas, 88e), Mendes, Aouar (Caqueret, 71e) - Kadewere, Memphis (Benlamri, 88e), Cornet (Bard, 88e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss (Michelin, 83e), Doucouré, Fofana (Pereira Da Costa, 83e), Boura (Sylla, 71e) - Kakuta - Sotoca (Banza, 77e), Ganago (Kalimuendo, 77e). Entraîneur : Franck Haise.

Un petit quart d'heure, entrecoupé d'un entracte. C'est le temps qu'il aura fallu à l'Olympique Lyonnais pour régler le cas d'un RC Lens entré beaucoup trop tard dans sa soirée. Un duel remporté par Memphis avant la pause, un CSC malheureux de Fortes au retour des vestiaires, et un péno transformé tout en puissance par le Néerlandais pour conclure 52 minutes dans l'ensemble largement maîtrisées. Et tant pis si la suite a un peu gâché l'impression d'ensemble. Poussé dans ses derniers retranchements par des Lensois joueurs jusqu'au bout, l'OL a tenu bon pour conserver et consolider sa première place de Ligue 1. Décidément, pas grand-chose n'a changé en 2021.Un petit quart d'heure, c'est aussi grosso modo le temps qu'il a fallu pour mesurer le degré d'appétit de l'Olympique Lyonnais en ce début d'année : intact. Suffisant pour voir Paquetá allumer une première mèche déviée en corner (3), Cornet gâcher un premier duel et un caviar du Brésilien (6), et Depay louper de peu le cadre après un bon appui avec Kadewere (11). Totalement privé du ballon, étouffé, Lens n'a rien de mieux à faire que le dos rond, et attendre péniblement son heure, proche sur cette incursion balle au pied de Clauss, la première des Sang et Or dans cette partie.Achevée par un tir puissant à 25 mètres et une parade sur sa droite de Lopes (16). L'estocade du latéral droit lensois laisse augurer d'un léger temps fort artésien, marqué notamment par cette volée de Badé au-dessus, sur corner (21), mais rapidement ramené au rang d'épiphénomène par Aouar, dont l'enroulé en pivot oblige Leca à un bel arrêt au sol (24). Une ultime sommation avant la sanction : un joli jeu à trois initié et conclu par Depay, avec Paquetá à la passe et une astucieuse talonnade de Kadewere en guise de relaisDe jeu à trois, il est aussi question à la reprise. Ou plutôt de partie de billard à deux bandes : centre de Dubois, ballon boxé laborieusement par Leca sur... Fortes, qui a le malheur de passer par là. Pas au bout de ses peines, le portier corse enchaîne avec une autre sortie foirée, dans les pieds de Cornet celle-là. Même cause, et plus ou moins même conséquence : péno, confirmé par le car-régie et transformé en force par Memphis. La partie pliée, Lens se décide enfin à l'attaquer. Au sortir d'une projection artésienne et d'un service de Kakuta, Sotoca crochète deux fois côté gauche avant d'enrouler du droit. ImparableEt frustrant, au vu des belles dispositions lensoises dans la dernière demi-heure, autrement plus pénible pour l'OL. Intentions que ni Kakuta, contré dans la surface par Denayer (62), Ganago, finalement signalé hors-jeu (70) ou Sotoca, un chouïa trop court sur cette passe latérale de Ganago (75) ne parviennent à concrétiser. Doucouré, si : servi en retrait par Kalimuendo, l'international malien décoche un scud auquel Lopes ne peut résister, cette fois. Magnifique. Mais trop tard pour priver d'un troisième succès de rang l'OL, désormais seul en tête du championnat.