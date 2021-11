Lyon déroule à Brøndby

3

Brøndby IF (3-5-2) : Hermansen - Heggheim (Rosted, 81e), Maxso, Tshiembe - Bruus, Greve (Ben Slimane, 63e), Radošević (Cappis, 75e), Frendrup, Riveros (Mensah, 63e) - Uhre (Divković, 75e), Hedlund. Entraîneur : Niels Frederiksen.



Olympique lyonnais (4-4-2) : Lopes - Gusto (Vogel, 87e), Da Silva, Lukeba, Henrique - Cherki, Keita (Caqueret, 75e), Mendes (Guimarães, 74e), Kadewere (Toko-Ekambi, 75e) - Dembélé (Paquetá, 74e), Slimani. Entraîneur : Peter Bosz.

L'OL toujours en lice pour un sans-faute.Vainqueur sans forcer sur la pelouse de Brøndby malgré l'ouverture du score des locaux (1-3, doublé de Cherki), l'Olympique lyonnais a enchaîné un cinquième succès consécutif dans son groupe de Ligue Europa. Déjà assuré de terminer premier de sa poule, Peter Bosz a décidé d'aligner une équipe B au Brøndby Stadion, à l'exception d'Anthony Lopes. Un pari pas forcément gagnant dans le premier acte, les Gones subissant les assauts des Danois qui amènent le danger grâce à un Andreas Bruus intenable pour Henrique, mais Blás Riveros (14) et Mathias Greve (36) ne parviennent pas à conclure, ce dernier étant contré in extremis par Malo Gusto. Brøndby trouve finalement la faille au retour des vestiaires sur un centre fuyant de Simon Hedlund coupé par Mikel UhreUn avantage qui ne va durer que sept petites minutes, le temps pour Rayan Cherki de lancer son festival. L'international espoir français punit d'abord l'inconscience de Blás Riverosavant de s'offrir un superbe but en solo qui fige Mads Hermansen. Désireux de garder tout son effectif en rythme, Peter Bosz effectue un quadruple changement payant à un quart d'heure de la fin, les entrants Karl Toko-Ekambi et Lucas Paquetá s'illustrant sur le troisième pion, de la tête, signé Islam SlimaniLe but de trop pour Brøndby, impuissant face à la meilleure attaque de C3 (quinze pions) et définitivement éliminé de la Ligue Europa. Les Danois joueront désormais leur place en C4 contre le Sparta Prague - battu dans le même temps par les Rangers - dans deux semaines.Pendant que l'OL réussira son six sur six ?