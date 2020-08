Lyon, dernier frein pour l'Europe

En s'inclinant contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue, l'Olympique lyonnais a probablement tiré un trait sur une possible participation européenne la saison prochaine. À moins d'un miracle, c'est-à-dire un sacre en Ligue des champions au mois d'août, l'OL va se retrouver sans Coupe d'Europe à jouer pour la première fois depuis vingt-quatre ans.

Méthode Coué et regrets

La cour des miracles

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur les coups de minuit, vendredi soir, l'OL a sans doute perdu bien plus qu'un trophée. Dans les rangs rhodaniens, avant cette finale de l'ennui contre le Paris Saint-Germain , il y avait bien sûr l'envie de mettre fin à une disette lyonnaise de huit années, le dernier titre remontant à 2012 avec une Coupe de France remportée contre Quevilly. Mais il y avait aussi cette évidence : ce match contre le PSG représentait le meilleur moyen pour Lyon de s'assurer une qualification européenne, et donc d'éviter au club de se prendre une claque en se retrouvant sans sésame continental pour la première fois depuis la saison 1996-1997. Dans un entretien accordé audébut juillet, Rudi Garcia disait ceci : «» Sauf que l'OL doit désormais compter sur un miracle en Ligue des champions pour sauver sa saison.La méthode Coué ne suffira bientôt plus à éclipser les craintes du coach lyonnais. Quelques minutes après le tir au but vainqueur de Pablo Sarabia, vendredi soir, Garcia n'a (évidemment) pas voulu se projeter sur une éventuelle saison sans Europe pour son OL, éludant une ultime question à ce sujet en conférence de presse : «» Un peu avant, toujours avec ce besoin de positiver, le technicien français avait tenu à souligner, malgré quelques imperfections, la bonne prestation de son équipe. «, développait-il.» Le PSG ressemblait pourtant à tout sauf à un cador européen sur la pelouse de Saint-Denis. Si Lyon «» , selon Garcia, il peut quand même regretter de ne pas avoir réussi à vraiment bousculer un Paris endormi, la faute notamment à un jeu avec ballon dramatique - seuls Caqueret et Aouar sont sortis du lot - et au faible apport offensif des latéraux Cornet et Dubois. Une partie finalement à l'image de la saison de Lyon : triste, décevante et brouillonne.Les deux premières sorties lyonnaises de l'été dernier (3-0 contre Monaco et 6-0 contre Angers) annonçaient un avenir ensoleillé, la suite aura ressemblé à un océan d'incertitudes et de tâtonnements dont Garcia n'aura jamais réussi à totalement s'extirper, ne parvenant pas à donner une ligne directrice au jeu lyonnais. Et si le Français avait récupéré l'équipe dans un sale état à l'automne (9 points en 9 journées), il n'a pas réussi à retourner l'opinion publique en sa faveur (1,6 points par match en Ligue 1, deux victoires sur les sept derniers matchs de championnat avant l'arrêt définitif). Sans Europe, à quoi ressemblerait la saison prochaine pour l'OL ? Jean-Michel Aulas avait anticipé cette éventualité sur OL TV fin avril : «Pas de grands bouleversements, donc, sachant que le boss lyonnais pourra brandir l'excuse d'une saison perturbée par la crise sanitaire - après tout, l'OL avait encore largement la possibilité de terminer à une place européenne via le championnat - pour maintenir Rudi Garcia, sous contrat jusqu'en 2021, à son poste. «, avait prévenu Aulas début février.» Au-delà de l'avenir du coach, c'est surtout le mercato qui s'annonce délicat pour Lyon : comment retenir des joueurs comme Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé sans la carotte européenne ? Avec un manque à gagner estimé à 100 millions d'euros à cause du coronavirus, l'OL devra aussi se passer des primes de participation à des compétitions comme la C1 ou la C3. Pire, cette absence sur la scène européenne pour la première fois depuis vingt-quatre ans - même si Lyon avait aussi quasiment connu une saison sans Europe en 2014-2015 après son élimination en tour préliminaire contre l'Astra Giurgiu - est un coup dur pour l'image du club rhodanien. «, promettait encore Aulas le 10 juin dernier devant les médias.» Après tout, les miracles ne se produisent que pour ceux qui y croient.