Lyon déchiquette Troyes

Olympique lyonnais (4-3-3) : Riou - Gusto (Henrique, 73e), Mendes, Lukeba, Tagliafico - Lepenant (Caqueret, 73e), Tolisso (Reine-Adélaïde, 63e), Paquetá (Cherki, 86e) - Tetê (Faivre, 86e), Lacazette, Toko Ekambi. Entraîneur : Peter Bosz.



ES Troyes AC (5-4-1) : Gallon - Baldé (Ripart, 72e), Palmer-Brown, Rami, Salmier, Larouci (Dingomé, 60e) - Odobert, Kouamé, Tardieu, Baldé (Chavalerin, 59e) - Ugbo (Dong, 74e). Entraîneur : Bruno Irlès.

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Leprend forme.Pas très convaincants en première période, les Lyonnais ont su hausser le niveau en début de second acte pour s'imposer tranquillement 4-1 ce vendredi au Groupama Stadium, en ouverture de la troisième journée. Avec 0 point en deux matchs, les Troyens commencent cette rencontre en montrant surtout qu’ils vont enchaîner un troisième revers consécutif. Tout souriant au moment d’échanger les fanions avec Lacazette, le capitaine Adil Rami déchante très vite lorsqu'il veut tranquillement remettre le ballon vers Gallon. Mais le champion du monde juge mal son intervention et sa passe est trop mollassonne, offrant ainsi à Lacazette, qui avait bien senti le coup, un but facile. Les Lyonnais dominent, mais laissent beaucoup d’espaces au milieu, ce qui permet aux flèches troyennes de se montrer. Ce qui finit par leur faire défaut. Thierno Baldé déborde Tagliafico et l’Argentin commet la faute à droite de la surface. L’arbitre siffle penalty, Tardieu ne tremble pas en frappant fort à gauche et égalise pour les TroyensMalheureusement pour eux, les Aubois commencent le second acte comme ils ont entamé la rencontre. Tolisso, à l’entrée de la surface, centre vers Tetê, seul au second poteau. Un peu enfermé, le Brésilien a l’intelligence de glisser le ballon à Taglifiaco qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir son compteur but à l’OL et rattraper sa bévue. Mais le cauchemar n’est pas fini alors que dans la foulée du but, Toko Ekambi hérite du ballon très haut et décale joliment Paquetá à droite. Le Brésilien tente en première intention, Gallon repousse, mais le cuir prend une trajectoire de chandelle. Pour le plus grand bonheur de Tetê qui trainait là et conclut du front dans le but vide. La tempête lyonnaise continue et il faut un bon Gauthier Gallon pour que l’ESTAC ne soit pas menée de quatre buts à l’heure de jeu. L'OL gère l'écart ensuite et se contente de quelques contres. Tetê profite de l'un d'entre d'eux pour s'offrir un joli doublé après avoir repiqué depuis la droite puis refermé son pied pour aller chercher le premier poteau du portier troyen. Et c'est ainsi que les Lyonnais parachèvent leur beau succès.Encore une défaite pour l'ESTAC. Jamais deux sans Troyes.