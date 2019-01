Lyon cueille sa victoire à Amiens

Comme il y a trois jours, Lyon s'est imposé tranquillement sur le terrain d'Amiens. Sur le plus petit des scores cette fois, et grâce à un coup de boule de Denayer. L'OL revient à trois points du dauphin lillois, son adversaire reste 18e.

L'OL dominateur et supérieur ? Oui, mais à démontrer

Amiens (4-2-3-1) : Gürtner - Kratfh, Gouano, Lefort, Dibassy - Otero (Sy, 90e), Monconduit (Konaté, 69e) - Blin, Mendoza, Bodmer (Gnahoré, 68e) - Timité. Entraîneur : Pélissier.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy - Ndombélé, Aouar (Tousart, 81e) - Cornet (Terrier, 77e), Fekir, Depay - Dembélé. Entraîneur : Génésio.

Comme un air de déjà vu. Il y a trois jours, l' Olympique Lyonnais se déplaçait au Stade de la Licorne pour récolter une qualification en huitièmes de finale de Coupe de France . Sans problème, et sur le score de 2-0 en terminant en infériorité numérique. Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais s'est déplacé au Stade de la Licorne pour le compte de la 22journée de Ligue 1 afin de récolter trois points. Sans gros souci, sur le score de 1-0 après un pion de Denayer en début de deuxième période. Des résultats serrés ? Sur le papier, peut-être. Mais au vu des deux batailles, la conclusion est la suivante : les Gones, qui reviennent à trois points du dauphin lillois, sont simplement plus forts que les Amiénois, toujours bloqués à la place du barragiste.63%. Tel est le pourcentage de possession de Lyon , en apparence bien supérieur à Amiens , en première mi-temps. Problème : les locaux, disciplinés derrière, ne se laissent pas faire et les visiteurs galèrent pour se montrer dangereux. Aouar, Fekir et Cornet ont bien les occasions pour ouvrir le score, mais Gürtner ne leur laisse pas ce plaisir.À l'autre bout du terrain, Lopes n'est pas en reste. Notamment au quart d'heure de jeu, où le portier portugais bloque bien quelques tentatives d'Otero et de Monconduit. Surtout, le gardien prend peur quand l'arbitre sollicite la VAR pour une potentielle main de Denayer... mais il est vite rassuré, le décisionnaire jugeant le geste non intentionnel. Tout reste donc à faire dans cette partie serrée.: la deuxième période donnera un vainqueur. Qui sera donc le même qu'il y a quelques jours lors de la même affiche. Bien décidé à ne pas faire trop durer le suspense, l'OL revient des vestiaires encore un peu plus dominateur. La preuve avec Fekir, tout proche de trouver la faille au tout début du second acte. Mais ce bruit de filet, c'est finalement un défenseur qui le créé. Denayer, en l'occurence.Manifestement plus grand que tout le monde, le Belge s'élève dans le ciel sur un centre de Depay et smashe sa tête dans les cages d'un Gürtner cette fois impuissant. 0-1, sérieux avantage pour les Gones. Un avantage que Fekir, Dembélé ou Depay sont à deux orteils de doubler. Pas grave : la maîtrise technique et tactique associée aux arrêts de jeu provoqués par les nombreux changements permettent au favori de récupérer les trois points qu'il était venu chercher. Comme la qualification qu'il a accrochée jeudi. Et des Lyonnais aussi sereins, ça ne se voit finalement pas si souvent.