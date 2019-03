Lyon croque Rennes sur le gong

Globalement dominateurs sans pour autant être transcendants, les Lyonnais ont attendu les derniers instants de la rencontre pour faire chuter Rennes (0-1) grâce à Martin Terrier. Un succès déterminant pour l’OL qui recolle provisoirement à un point de Lille.

2

Martin sort de son terrier

Rennes (4-4-2) : Koubek - Zeffane, Nyamsi, Mexer, Doumbia - Sarr, Léa-Siliki (Gélin, 34e), André, Niang (Del Castillo, 77e) - Ben Arfa, Hunou. Entraîneur : Julien Stéphan.



Lyon (4-4-2) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Rafael - Tousart, Aouar, Ndombele, Fekir - Depay (Traoré, 83e), Dembélé (Terrier, 74e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Ce vendredi soir au Roazhon Park, les supporters rennais avaient envie de dire merci. Merci pour cette page d’histoire avec ce beau parcours en Ligue Europa, merci pour ces matchs enflammés qui ont concentré une grande partie des regards de l’Hexagone et d’ailleurs. Les amoureux rennais ne s’attendaient pas en revanche à ce que leur hommage ne serve aussi à dire merci à une autre belle série qui a pris fin ce vendredi soir, à savoir l’invincibilité rennaise à domicile sous Julien Stéphan. Le retour à la réalité est rude, alors que les Lyonnais, eux, sont bel et bien dans le vrai.D’entrée de jeu, les Gones tentent de gâcher la communion entre le public rennais et son équipe en étouffant littéralement les joueurs de Julien Stéphan. Les Rouge et Noir ne sont même pas loin de manquer d’oxygène juste avant le quart d’heure de jeu, ne devant leur salut qu’à la manchette un poil chanceuse de Koubek sur un coup franc de Fekir (13). Rennes prend l’avertissement en compte et joue plus haut, tout en prenant le risque de s’exposer aux contres des Lyonnais. Les rares occasions sont d’ailleurs à mettre à l’actif de l’OL, un peu plus tranchant dans les vingt derniers mètres. Sauf que ni Depay, à la limite du hors-jeu (23), ni Fekir, d’un pointu tout mou (24), ne trouvent la solution aux maux lyonnais. L’ultime réelle occasion d’un premier acte sans saveur, qui voit même Léa-Siliki sortir sur blessure (34), remplacé par Gélin.Un changement qui a toute son importance, car au retour des vestiaires, le numéro 26 rennais sauve la patrie en sortant sur sa ligne une tête de Marcelo (51). Gélin, toujours lui, amorce une bonne période rennaise et manque d’ouvrir le score d’une talonnade qui trouve Lopes sur sa route (53). Moins en jambe physiquement qu’à l’habitude, Sarr n’est pourtant pas loin d’endosser le costume de sauveur, mais sa tentative termine hors cadre (54). Lyon tourne au ralenti, Rennes continue à s’enhardir et Hunou manque une balle de match à cinq minutes du terme (85). Un manque de réalisme qui n’a pas atteint Terrier, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui ne tremble pas au moment de reprendre un magnifique centre de Dubois (87). Bernard Lacombe et Jean-Michel Aulas peuvent serrer le poing, car ils savent mieux que personne l’importance de ce genre de succès dans le sprint final.