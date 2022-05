Lyon calme Nantes après une fin de match folle

Lyon (4-3-3) : Lopes - Gusto, Da Silva (Boateng, 73e), Lukeba, Henrique - Faivre (Aouar, 64e), Ndombele (Caqueret, 64e), Paquetá - Martins, Dembélé (Barcola, 64e), Toko Ekambi. Entraîneur : Peter Bosz.



Nantes (3-5-2) : Lafont - Castelletto, Girotto, Appiah - Coco (Corchia, 72e), Blas (Geubbels, 81e), Cyprien, Merlin, Fábio - Simon (Bukari, 72e), Kolo Muani (Coulibaly, 72e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

L'euphorie des Canaris s'arrête là.Vainqueur de la finale de la Coupe de France, puis du derby face à Rennes dans la semaine, Nantes n'est pas parvenu à enchaîner sur la pelouse de Lyon, concédant finalement une défaite au bout du suspense.Une rencontre qui ne tarde pas à basculer une première fois. Sur un ballon aérien dans la surface nantaise, Moussa Dembélé est plus prompt que Lafont et lobe le portier de la tête. Parfaitement lancés, les Rhodaniens dominent les débats, bien décidés à offrir un peu de plaisir à leurs supporters pour la dernière rencontre de la saison au Groupama Stadium. Insuffisant pourtant pour voir les Canaris baisser les bras, et Blas voit même Lopes s'interposer à deux reprises pour le priver de l'égalisation (39, 41).Pas malheureux de rentrer aux vestiaires avec l'avantage, l'OL repart de l'avant au retour des vestiaires. Et pense faire le break, mais Dembélé est finalement signalé en position de hors-jeu (57). Un deuxième but qui fuit la bande de Peter Bosz, Tetê trouvant lui la transversale de la tête sur un bon centre de Toko Ekambi (68). Et quand Paquetá pense plier l'affaire après un numéro de Caqueret, Merlin maintient Nantes en vie sur une frappe déviée par Gusto. Mais c'est finalement Tetê qui verrouille la victoire des Gones, malgré un nouveau but de CyprienOn se console comme on peut sur les bords du Rhône.