Lyon cale à domicile, Strasbourg et Guingamp sourient

Accroché par Nantes à domicile (1-1), Lyon est stoppé dans son élan débuté la semaine passée à Manchester. En avalant Dijon à domicile (3-0), Strasbourg retrouve de son côté le sourire, tout comme Caen, qui remporte son premier match à la maison depuis mars dernier face à Amiens (1-0).

Si cette soirée était un produit Conforama : Une chaîne audio AKAI CM-80K

Le retour au SAV du soir : l'OL face aux marmots

Le chiffre : 7,4

La notice du soir : La vidéo peut vous sauver !

Oh, la saloperie !

Les résultats de la soirée de Ligue 1

Angers 0-1 Guingamp But : Benezet (45e) pour Guingamp.

Lyon 1-1 Nantes Buts : Aouar (22e) pour Lyon // Boschilia (62e) pour Nantes.

Reims 0-0 Bordeaux Caen 1-0 Amiens But : Ninga (40e, s.p.) pour Caen.

Strasbourg 3-0 Dijon Buts : Da Costa (13e), Mothiba (81e) et Martin (90e) pour le Racing.

80 watts, muni du Bluetooth jusqu'à 10 mètres de portée, et surtout un lecteur CD compatible MP3. Une petite merveille de technologie qui permet d'écouter en direct les alertes buts venues de Strasbourg pour le large succès du Racing (3-0), de se taper le podcast du renversant Lyon Nantes (1-1) ou encore d'écouter les sifflets du stade Auguste-Delaune après le triste match nul entre Reims et Bordeaux (0-0). L'objet essentiel pour tout féru de Ligue 1, donc.Cela devient une constante du côté de Lyon Bruno Génésio avait pourtant mis en garde, une nouvelle fois, ses hommes après deux succès de prestige face à City et l'OM : «» Il n'en a rien été. Encore une fois, Lyon a perdu des points face à une équipe «» que lui sur le papier, en l’occurrence Nantes (1-1). L'OL a pourtant ouvert le score, même obtenu un penalty grâce à la VAR et manqué par Fekir à dix minutes du terme, sans pour autant réussir à renverser une courageuse équipe nantaise derrière. Qui veut vraiment d'un objet qui fait des exploits, mais qui n'est pas capable de faire le travail au quotidien ? Personne !Comme le nombre de matchs qu'il faut, en moyenne, à Guingamp , pour gagner un match à l'extérieur. Le succès à Amiens (0-1) n'est que le cinquième sur les 37 derniers déplacements des Costarmoricians en Ligue 1.À la 26minute de Strasbourg Senou Coulibaly est sur les genoux dans sa surface de réparation. Le natif de Pontoise, mené 1-0 à la suite de l'ouverture du score de Nuno Costa, vient de commettre l’irréparable en poussant volontairement le même Nuno Da Costa dans sa surface de réparation. Penalty, carton rouge ... sauf que. Pourtant hors d'usage en début de rencontre, la vidéo re-fonctionne et signale une position de hors-jeu sur l'action amenant la faute du joueur dijonnais. Un fait de jeu improbable, qui mène donc logiquement à l'invalidation du rouge. L'alignement des astres, ça existe vraiment.Un coup de pied, ça peut effectivement faire mal. Un coup de pied dans la tête, encore plus. Tout cela, Eddy Gnaoré le savait certainement déjà avant que le bout de sa semelle ne vienne heurter la tête de Prince Oniangué. Deuxième jaune et une bonne demi-heure pour repenser à tout ça, en voilà une punition.