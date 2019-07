Lyon braque Arsenal

15

Lyon (4-3-3) : Lopes (Racioppi, 46e) - Dubois (Tete, 76e), Yanga Mbiwa (Andersen, 61e), Denayer, Marçal (Rafael, 61e) - Mendes, Lucas (Aouar, 46e), Diop (Tousart, 46e) - Traoré (Fofana, 76e), Depay, Gouiri (Dembélé, 46e). Entraîneur : Sylvinho.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Niles (Jenkinson, 76e), Chambers (Mustafi, 70e), Sokratis, Monreal (Medley, 86e) - Guendouzi (Nketiah, 46e), Xhaka - Mkhitaryan (Ceballos, 70e), Willock (Martinelli, 70e), Aubameyang (Burton, 86e) - Lacazette (Nelson, 13e et John-Jules, 80e). Entraîneur : Unai Emery.

VLU

La définition même du braquage.Alors que le début de la rencontre a été marquée par des blessures des deux côtés (Terrier pendant l'échauffement, Lacazette au quart d'heure de jeu), Arsenal n'a pas tardé à prendre ses marques et ses aises dans le camp lyonnais. Largement dominateurs, lesse sont procurés les meilleures occasions et c'est bien logiquement qu'Aubameyang a ouvert le score sur un beau service de Mkhitaryan (35). Lyon, peu inspiré offensivement et très fébrile défensivement malgré le volume de jeu intéressant de Lucas, a tenté de réagir en fin de première période. Sans succès.En seconde période, Arsenal s'est heurté à un Lyon plus consistant. Notamment grâce aux entrées d'Aouar, Tousart et Dembélé. En dépit d'actions franches régulièrement provoquées par un Nelson intenable, le club londonien n'est pas parvenu à tuer le match. Lyon en a profité pour égaliser sur un des premiers ballons de Dembélé, buteur de la tête à la retombée d'un beau centre de Depay (66). Dans la continuité d'un but inscrit par Martinelli puis refusé pour une position d'hors-jeu, l'OL est même parvenu à inscrire un deuxième but contre le cours du jeu. À nouveau grâce à Dembélé, clinique dans son face-à-face avec Leno (75). Par la suite, l'OL a su contenir les derniers assauts desjusqu'au coup de sifflet final.Arsenal plus fort, Lyon plus réaliste : résultat injuste, mais résultat logique.