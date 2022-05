L'OL croque Paris et chope son 15e titre !

Lyon n'avait besoin que d'un nul pour (re)devenir champion de France à l'occasion de l'avant-dernière journée de la saison, mais il a tenu à battre le Paris Saint-Germain : après avoir vaincu son dauphin sur la plus courte des marges grâce à un but précoce marqué dès la troisième minute par Catarina Macario, l'OL est sacré pour la quinzième fois de son histoire. Un trophée qu'il avait exceptionnellement laissé au PSG, la saison dernière.

Quelques secondes pour éteindre tout suspense

C'est reparti !

Paris Saint-Germain (5-3-2) : Voll - Lawrence (Baltimore, 58e), De Almeida, Dudek, Ilestedt, Karchaoui - Fazer (Bachmann, 74e), Geyoro, Diallo - Diani, Katoto (Huitema, 77e). Entraîneur : Ollé-Nicolle.



Lyon (4-3-3) : Endler - Mbock, Renard, Buchanan, Bacha (Morroni, 56e) - Henry, Macario (Egurrola, 85e), Horan - Cascarino (Le Sommer, 52e), Hegerberg, Malard (Cayman, 85e). Entraîneur : Bompastor.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020... et 2022. Oui, il manque l'année 2021. Raison pour laquelle l'Olympique lyonnais est ravi d'avoir retrouvé son titre de champion de France, ce dimanche soir, que le Paris Saint-Germain lui avait volé la saison dernière. Un PSG qui, justement, n'a pas réussi à empêcher le quinzième sacre des Rhodaniennes puisqu'il s'est incliné sur la plus courte des marges lors de l'avant-dernière journée de l'exercice, alors qu'il avait besoin d'une victoire pour empêcher son adversaire de récupérer le trophée si tôt. Rien à faire : l'OL, qui compte désormais huit points d'avance sur son dauphin à une rencontre de la fin, est décidément trop fort, et son doublé D1-C1 le prouve clairement.Trois minutes. C'est le temps qu'il faut à Lyon pour ouvrir le score, soit moitié moins que lors de la finale de Ligue des champions contre Barcelone . C'est dire comme l'OL kiffe les débuts de match, encore plus lorsqu'il s'agit de grands rendez-vous. Cette fois, c'est Macario qui frappe la première grâce à un superbe service en profondeur de Bacha. La suite est moins évidente pour les visiteuses, mais ces dernières restent solides : si le PSG pousse pour égaliser, Endler s'interpose par exemple devant Katoto, alors que De Almeida rate le cadre. Les débats se rééquilibrent donc, contrairement au score qui demeure en faveur du leader du championnat quasiment déjà couronné à la mi-temps. Sans Ollé-Nicolle sur le banc, l'entraîneur étant remplacé par Mendy pour des raisons extrasportives , les Parisiennes doivent donc réagir.Au retour des vestiaires, l'OL redémarre pourtant son combat offensif malgré la sortie sur blessure de Bacha et la tentative de Buchanan est contrée par Dudek au dernier moment pendant qu'Hegerberg teste les gants de Voll. Sauf qu'en face, il y a du répondant... mais pas de réussite, le lob de Karchaoui échouant sur la barre transversale à l'heure de jeu. La suite, c'est une maîtrise sereine des événements de la part des Lyonnaises et beaucoup de duels loin des cages qui ne profitent évidemment pas aux Parisiennes. Lesquelles sont bien obligées de se rendre à l'évidence, même s'il est difficile de l'accepter et en dépit des énormes occasions gâchées par Malard (poteau touché, puis reprise complètement foirée) : cette année, les championnes en titre doivent (re)donner la coupe à leurs ennemis. Des ennemis dont le palmarès ne cesse de s'allonger, et à une vitesse complètement folle.