Lyon bat Barcelone et s'offre une huitième Ligue des champions

Menant 3-0 dès la demi-heure de jeu, l'Olympique lyonnais a assez sereinement dominé Barcelone en finale de Ligue des champions malgré la réduction du score catalane juste avant la mi-temps pour remporter sa huitième C1 face aux ex-championnes d'Europe en titre.

Et 1, et 2, et 30 minutes de jouées

Un lob touchant la barre comme seul véritable frisson

Barcelone (4-3-3) : Paños - Torrejón (Crnogorčević, 59e), Paredes, León, Rolfö (Pina, 76e) - Bonmatí, Guijarro, Putellas - Hansen, Hermoso (Oshoala, 46e), Caldentey (Martens, 59e). Entraîneur : Giráldez.



Lyon (4-3-3) : Endler - Bacha, Mbock (Cayman, 81e), Renard, Carpenter (Buchanan, 14e) - Macario, Henry, Horan - Malard (Le Sommer, 73e) , Cascarino (Morroni, 81e), Hegerberg. Entraîneur : Bompastor.

Par Florian Cadu

Elles leur avaient pris leur bien, leur précieux trophée. Grandes gagnantes de la Ligue des champions 2020-2021, les Barcelonaises étaient vues d'un mauvais œil par les Lyonnaises. Car pour ces dernières, la C1 leur appartient. Normal quand on soulève la coupe en 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Alors, à l'occasion de cette finale européenne 2022 opposant Espagnoles et Françaises, l'OL n'a pas pris de gant pour récupérer son sacre. En 33 minutes chrono, le statut de lauréates avait changé de camp. Et mine de rien, c'est un sacré exploit.Une leçon. Voilà le mot qui pourrait résumer la première demi-heure, durant laquelle Lyon plie la rencontre et cogne Barcelone avec trois buts marqués. Et ce, en dépit de la sortie sur civière de Carpenter, remplacée par Buchana au bout de quinze minutes. C'est d'abord Henry qui, dès la première action du match, ouvre les hostilités d'un enroulé terminant sa course dans la lucarne de Paños. Si Endler empêche ensuite l'égalisation devant Hermoso, l'OL breake rapidement grâce à une tête d'Hegerberg sur un centre parfait de Bacha. 2-0, puis 3-0 dix minutes plus tard (malgré le doublé manqué par Hegerberg, qui est tout proche de profiter d'une mauvaise passe en retrait de Paredes entre-temps) : auteur d'une nouvelle bévue, la défense catalane laisse Hegerberg servir Macario pour le poteau rentrant.Ça y est, le suspense vient d'être définitivement enterré... Même si Putellas donne un semblant d'espoir aux Espagnoles, en réduisant le score à la suite d'une bonne transmission d'Hansen. Au retour des vestiaires, le Barça continue cependant de jouer le jeu. À l'image de Guijarro, dont le lob lointain échoue sur la barre transversale qui la prive d'une réalisation exceptionnelle. Ou encore de l'entrante Crnogorčević, qui ne trouve pas la cible dans une fin de partie aussi rythmée que tendue. Largement insuffisant, toutefois, pour faire douter les Lyonnaises. Sereines et confiantes, les Françaises gèrent bien la seconde période pour conserver leur avance décisive. Et touchent même le poteau dans le temps additionnel, par Hegerberg ! Avec elles, au moins, Jean-Michel Aulas est rarement déçu : voilà un huitième titre européen au palmarès, le sixième depuis 2016. En face, les ex-championnes en titre doivent s'avouer vaincues : les meilleures de l'histoire, ce sont toujours les Rhodaniennes.