Lyon assure le strict minimum face à Wolfsburg

Henry et Renard montrent la voie

RS

Une petite marge.Une finale avant l’heure. Avec sept des neuf derniers titres dans la compétition, l’OL et Wolfsburg ne veulent pas s’arrêter en quarts. Et pour ce match aller en France , ce sont les Lyonnaises qui ont pris de l’avance avant le retour la semaine prochaine. Malgré une seconde mi-temps médiocre, les joueuses de Reynald Pedros se sont imposées (2-1) devant plus de 17 000 spectateurs au Groupama Stadium.D’entrée de match, l’OL impose son jeu et Amandine Henry est proche d’ouvrir le score après seulement deux minutes. Et grâce à un pressing intensif et intelligent, Eugénie Le Sommer chipe le ballon devant Schult et conclut dans le but vide après un crochet sur la gardienne (1-0, 11). Dominatrices dans tous les compartiments du jeu, les Lyonnaises font le break grâce à une tête de Wendy Renard sur un corner de Amel Majri (2-0, 18). Wolfsburg n’existe pas et les Lyonnaises confisquent le ballon. Ce n’est qu’à la fin du premier acte que les Allemandes sortent la tête de l’eau, mais sans parvenir à inquiéter les Rhodaniennes.Au retour des vestiaires, l’OL maintient la cadence et Wolfsburg offre une très mauvaise répartie. Mais à l’heure de jeu, les Lyonnaises baissent d’intensité et le club allemand en profite pour investir le camp lyonnais. Heureusement, Sarah Bouhaddi veille et garde sa cage inviolée. Mais seulement jusqu’à un coup franc de Hansen que Fischer reprend après une tête de Popp sur Bouhaddi (2-1, 63). Les Allemandes relancent le match et Lyon n’est pas à l’abri d’un retour. Plus entreprenantes, les coéquipières de Neto multiplient les occasions sur le but lyonnais. Mais Lyon ne rompt pas et garde son but d’avance. Le match retour s’annonce tendu mercredi prochain au AOK Stadium pour l’OL.Bouhaddi - Bronze, Renard, M’bock, Majri - Kumagai, Henry, Fishlock - Le Sommer, Hegerberg, Marozsan.Schult - Blasse, Fischer, Peter - Hansen, Neto , Goessling, Popp- Gunarsdottir, Pajor, Harder.Stephan Lerch