Lyon, Amiens et Toulouse devant le conseil d'État : ce qu'il faut retenir

Ce jeudi, les clubs d'Amiens, Lyon et Toulouse voyaient leur recours à la décision de la LFP d'arrêter la saison 2019-2020 de Ligue 1 examinée par le conseil d'État. Au terme de plus de trois heures de débats, la situation n'a pas l'air d'avoir particulièrement avancé. Mais au moins, les clubs ont été entendus.

Une audience qui n’a pas fondamentalement fait avancer le débat

Jean-Michel Aulas est aussi coriace en vrai que sur Twitter

La LFP, droit dans ses bottes

« En quoi la relégation d’Amiens permet-elle de lutter contre le COVID-19 ? »

Et on joue à 22 ?

Une décision la semaine prochaine

Alexandre Aflalo

Les positions des différentes parties étaient bien connues, des semaines de déclarations par médias interposés s’en étaient assurées. Cette audience, plus que décisive dans l’avancée du débat, a surtout été une formalité pour laisser aux clubs de Lyon, Amiens et Toulouse une dernière chance de faire entendre leurs arguments et tenter de retourner la décision de la Ligue devant le Conseil d’État. Résultat : plus de trois heures à brasser et re-brasser les arguments des mécontents d’un côté, et des décideurs de la Ligue de l’autre. Grosso modo on dénonce d'un côté une décision prise à la va-vite et profondément injuste pour les clubs lésés ; quand de l'autre on estime avoir pris la décision la plus prudente en prenant en compte tous les paramètres et de l'intérêt général. Dialogue de sourds, vous dites ?Le président lyonnais boxait sans doute ce jeudi le dernier round d’un combat qu’il mène tambour battant depuis des semaines. Et sa détermination n’a évidemment pas bougé d’un poil. Son camp a bataillé pendant plus d’une heure et demie sur le moindre détail qui pourrait mettre à mal la légalité, ou le bienfondé de la décision de la Ligue d’interrompre la Ligue 1 le 30 avril dernier. La déclaration du premier ministre le 28 avril comme base de la décision ? La fameuse date fantôme du 3 août donnée par l’UEFA et brandie comme un argument en faveur de l’arrêt ? Canal + qui rompt son contrat avec la Ligue avant même que la décision d’arrêter la saison n'ait été actée ? Chaque brèche a été exploitée par JMA dans l’espoir de défendre les intérêts de son OL, à savoir une éventuelle participation aux coupes d’Europe et le pactole qui l’accompagnerait. Il s’est même permis des petits scuds discrets à Didier Quillot, à qui il a notamment tenu à rappeler qu’il était «» , et donc qu’il n’avait pas son expérience dans le milieu. Aussi piquant que sur la toile.En position de force, la Ligue avait une parade à toutes les réclamations portées par Lyon, Amiens et Toulouse. Qu’il s’agisse de la reprise du championnat, au sujet de laquelle elle assure avoir «» ; de la question du calendrier d’une telle reprise, pour lequel la Ligue en est notamment venue à la conclusion que «» ; ou qu’il s’agisse du système de classement, pour lequel elle a concédé avoir «» . Avant de conclure : «» Difficile de les contredire.Dans son plaidoyer contestant la décision de sa relégation, le club d’Amiens a sans doute sorti l’argument le plus absurdement implacables de cette audience : mais, si la décision d’acter deux relégations en Ligue 1 a été prise compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, «» Spoiler : aucunement, mais ce n’était pas vraiment l’idée a priori.Au détour de débats qui ont surtout tourné en rond et repris des arguments existants, une possibilité évoquée par l'Amiens SC a particulièrement retenu l'attention du juge des référés : celle d'une édition unique de Ligue 1 à 22, pour la saison 2020-2021. Une solution «» qui permettrait, argumentent les Amiénois, de repêcher les lésés de Ligue 1 comme de permettre aux promus de Ligue 2 d'accéder à l'élite, et avec quatre relégations au bout de cet exercice exceptionnel. Du côté de la Ligue, on a rétorqué, entre autres, que rajouter quatre journées à la Ligue 1 poserait de belles contraintes de calendrier.Comme prévu, le Conseil d'État n'a pas tranché immédiatement sur cette épineuse question. Plutôt, le juge des référés a laissé aux clubs jusqu'à samedi 13h pour faire parvenir d'ultimes documents et clôturer son instruction, avant de se prononcer définitivement en début de semaine prochaine. Ce qui laisse encore tout le temps à Aulas de plaider sa cause.