Lutte entre Nice et Rennes pour Stanley Nsoki ?

Nsoki aura le dernier mot ?Le jeune défenseur parisien Stanley Nsoki, 20 ans, est courtisé et devrait prendre la route d'une autre formation de Ligue 1. D'après, le club de la capitale cherche toujours une porte de sortie à son défenseur qui a repoussé les avances de Newcastle il y a quelques semaines, malgré un accord entre leset le PSG autour de onze millions d'euros. Aujourd'hui, toujours selon le quotidien, deux clubs sont actuellement en course pour chiper Nsoki à Paris : Nice et Rennes.Alors qu'il s'apprête à passer la seconde en cette fin de mercato, le Gym a d'ores et déjà formulé une offre pour le joueur et semble tenir la corde pour le moment. Mais Rennes vient de se positionner sur le dossier, Létang recherchant un joueur polyvalent capable de seconder Faitout Maouassa. Le joueur aimerait être fixé rapidement et le dossier pourrait se décanter dès le début de semaine.Coupe, Stanley.