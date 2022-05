Luton à armes égales

Se morfondre n'est pas dans les habitudes de Luton. Envoyé au purgatoire pour soucis financiers, encore en cinquième division en 2014, le club du Bedfordshire affronte vendredi Huddersfield en demi-finales aller des play-offs d'accession à la Premier League. Trois décennies après avoir quitté l'élite, Luton et ses 200 000 habitants sont à deux doigts du plus grand come-back du football anglais. Cela passera par un Kenilworth Road en fusion. L'enceinte d'un autre temps, limitée à 10 000 places, est devenu un phare des groundhoppers, un repaire pour une ville qui ne demandait qu'à revivre football.

« Franchement, on ne s'ennuie jamais. Soit on joue le maintien, soit la descente, la saison normale n'existe pas. »

-30 points dans la tronche

La foi bien accrochée

« Garder heureux un groupe de 27 joueurs égoïstes et remplis de testostérone est presque impossible. (...) Le christianisme me permet d'être honnête et d'avoir un équilibre. »

Ascenseur XXL

« On ne gagnera pas chaque match évidemment, mais ce sera extrêmement compliqué de venir gagner ici. Ce stade est si compact, la pression sera forte. On va les faire flipper. »

Par Florent Caffery, à Luton

Tous propos recueillis par FC sauf Nathan Jones.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ernest a la sagesse des anciens et le regard d'un môme du Bedfordshire. Celui d'un retraité viscéralement lié à son siège de Kenilworth Road depuis 55 ans. D'un coup de crayon, le septuagénaire déroule sa philosophie :Autour de lui, des poutres métalliques, des gradins de bois et de béton et 10 000 paires d'yeux rivées sur un antre d'une époque révolue. Dans les entrailles, desrappellent tous les 10 mètres qu'il vaut mieux être court sur pattes au risque de se manger une poutre en bois sur le museau.Les tourniquets d'accès grincent, certainesd'entrée sont imbriquées entre deux habitations. Pour rallier la Oak Road Stand depuis Kenilworth Road, rien d'autre qu'un boyau intrigant le jour, coupe-gorge la nuit, avec d'un côté le stade, de l'autre le salon du voisin. Voilà pour le tableau, à cinquante bornes au nord de Londres. Dans cette ex-cité ouvrière, jusqu'à la fermeture de l'usine automobile Vauxhall (2000 salariés) en 2002,, blague Steeve, fin géographe.Les cardiologues de cet épicentre de l'industrie du chapeau au XXsiècle – d'où le surnom de(Chapeliers) – n'ont pas chômé ces quinze dernières années. Ni les entreprises d’ascenseurs. Entre 2007 et aujourd'hui, Luton est passé du Championship (deuxième division) à la National League (cinquième) avant de faire le chemin inverse., insiste Steeve.C'est qu'au printemps 2009, lesdoivent digérer une troisième descente en autant de saisons et délaisser le monde pro qu'ils avaient tutoyé durant plus d'un siècle. La raison principale ? Le fameux nerf de la guerre, l'argent. Les autres ? Le fiasco du diffuseur ITV Digital au début des années 2000 qui a conduit de nombreux clubs à surpayer des joueurs, des dirigeants noyés dans les magouilles et l'acharnement de la Football Association, dixit les fans dont la banderoleest depuis accrochée au stade.À l'automne 2007, la fédération anglaise inflige 10 points de pénalité pour insolvabilité (la troisième en huit ans et 6 millions d'euros de dette), et le club est placé en redressement judiciaire. L'opération maintien en League One capote, et l'été qui suit, la FA continue à frapper fort. Cette fois, Luton démarre la saison avec 30 points de pénalité, 20 pour ne pas avoir conclu un accord volontaire d'entreprise dans le cadre de son redressement, 10 autres pour le rôle joué par six agents et d'anciens dirigeants dans le cadre de transferts. Des commissions étaient versées aux agents par une société holding du club., peste encore Steeve.Luton dénonce un acharnement, se compare à d'autres entités moins sanctionnées et regrette surtout la condamnation collective pour des administrateurs qui avaient pris le large lorsque le vent a commencé à tourner. Plus d'une décennie plus tard, Ernest n'a pas oubliéD'abord l'administratif avec Gary Sweet, directeur général depuis 2008 et un consortium de supporters, le Luton Town Supporters' Trust, 50 000 actions dans le club. Ensuite le sportif, avec John Still qui parvient – après cinq tentatives – à ramener Luton chez les pros en 2014 – puis Nathan Jones, un ancien de la maison qui n'avait pas eu sa chance sur le pré, mais l'a saisie sur le banc. Le Gallois de 48 ans aux 488 matchs en pro débarque avec ses principes de possession tirés de son expérience espagnoleet une foi prégnante. Il aurait pu entrer dans les ordres, il a opté pour le football., expliquait-il en mars 2018 à Inews.Une montée en League One en 2018 déjà, puis en Championship en 2019. Après un intermède désastreux à Stoke City, l'entraîneur est revenu chez lui au printemps 2020 pour sauver in extremis le club en Championship. Hyperactif sur son banc, il a appris que. Devenu la boussole de Luton, Jones sait aussi qu'il n'est pas chez Crésus. En 18 ans, le plus gros transfert se nomme Simon Sluga, un portier croate bouclé pour 1,5 million d'euros. C'est dire la marge de manœuvre. À Luton, on opte pour les prêts, les bons plans de fin de carrière et une cellule de recrutement ultra performante quand on sait que les mastodontes de Londres sont à une heure de route. Le tout en écartant les contrats de sponsoring avec les sociétés de paris sportifs. Troisième plus petit budget de Championship, Luton n'est, jure Steeve le supporter.Au pays de la ligue de football la plus rentable du monde, Luton détonne. Et s'avance, accompagnée de 19 clean sheets en 46 matchs de saison régulière, vers des play-offs qui pourraient effacer trois décennies d'absence dans l'élite. Enfin, effacer, pas vraiment., assure Derrick sous sa tunique orange emblématique de Luton., prévenait Nathan Jones, samedi dernier, après le succès face à Reading entérinant la qualification en play-offs.Kenilworth Road au milieu des cadors de la Premier League, ça ressemblerait à quoi ?, promet Steeve.Pour Ruppert, la soixantaine et quelques dents laissées en route,Quand bien même un nouvel écrin de 23 000 places prend forme à quelques kilomètres de là, Luton pourrait, en cas de montée, disputer une saison de plus à Kenilworth Road, comme depuis... 1905. Ernest jubile déjà :Mais toujours possible de raviver les souvenirs lorsque Liverpool débarquera peut-être à Luton., rejoue Ernest,, achève Steeve.Un temps plus si lointain désormais :