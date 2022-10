Lunettes teintées, coucher à 22h, contrôle du sommeil : les soirées folles d’Erling Haaland

BG

La machine est si bien huilée.Avec 22 buts et trois passes décisives en quinze matchs toutes compétitions confondues, il y a sérieusement de quoi se demander si Erling Haaland n’est pas VRAIMENT un cyborg . Dans le documentairequi lui est consacré, on y apprenait que cœur et foie de bœuf font partie de son régime alimentaire . Ce mardi, lea partagé tous les autres secrets concernant le sommeil du buteur norvégien.Quelques heures avant de dormir, tel Terminator, il enfile ainsi des lunettes protégeant ses yeux des écrans. Ses appareils électroniques sont ensuite éteints et, aux alentours de 22h, impossible de le joindre, Haaland recharge ses batteries. Dans la nuit, qualité de son sommeil, sa température, sa tension ou encore son rythme cardiaque sont analysés par un Oura Ring, dans le but d'optimiser encore plus ses cycles de sommeil.Dortmund peut prier pour que son ex-cyborg ait eu un petit bug dans la nuit.